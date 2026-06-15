L’estate del Gagarin: meno rumore, più ascolto. Al via concerti, cinema all’aperto e incontri

Un’estate in controtendenza, che sceglie di abbassare i decibel per dare spazio all’intimità, alla riflessione e alla costruzione di reti sociali. È questa la filosofia che anima la programmazione estiva del Circolo Gagarin di Busto Arsizio, che trasferisce le sue attività nel cortile interno per offrire alla città un’alternativa ai grandi festival e al “baccano” della stagione calda.

Il cartellone dei mesi di giugno e luglio propone una ricca offerta culturale che spazia dalla musica cantautorale e classica al cinema indipendente, passando per incontri, memoria storica e appuntamenti gastronomici interculturali.

La musica: set acustici e “Classica nel Cemento”

In netto contrasto con i grandi palchi estivi, il Circolo punta su format intimi. Tra gli ospiti della rassegna musicale figurano Flaminia (6 giugno), Giò Sada (25 giugno), Il Befolko (27 giugno), Generic Animal (3 luglio) e IDRA (24 luglio).

A questa proposta si affianca la scommessa di “Classica nel Cemento”, un progetto che porta la musica da camera in uno spazio urbano e popolare. Tre gli appuntamenti in programma: un viaggio tra le musiche del Seicento italiano per voce e tiorba (13 giugno), il lirismo della chitarra classica tra Italia e Spagna (26 giugno) e le composizioni per voce e chitarra di Elsa Biscari e Carlo d’Ariano (10 luglio).

KinoHof: il cinema all’aperto contro il cemento

Dal 9 giugno al 25 luglio il cortile si trasformerà in un’arena estiva con la rassegna KinoHof. In cartellone sette pellicole cult selezionate per decodificare la realtà attraverso la settima arte: The Dreamers, Blue Velvet, Ladri di Biciclette, Profondo Rosso, Carrie, Il Pianeta Selvaggio e Porcile.

Ad arricchire la proposta visiva, due serate (16 giugno e 5 luglio) curate dal collettivo Serato Animato, dedicate a cortometraggi d’animazione underground e sperimentali.

Incontri, diritti e memoria storica

Il Circolo Gagarin si conferma uno spazio di dibattito vivo anche d’estate. Il programma degli incontri toccherà l’arte queer contemporanea con Senza vincoli (5 giugno), i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica (11 giugno) e la liberazione digitale con Assalto alle Piattaforme, che vedrà la partecipazione e il live set di Kenobit e Flaco (19 giugno). Spazio anche alla Stand-Up Comedy il 14 giugno.

Un momento centrale della programmazione sarà a metà luglio, dedicato ai 25 anni dal G8 di Genova. Il Circolo riprenderà in mano “Cara Genova ti odio” – uno dei primissimi progetti storici dell’associazione – per un fine settimana di letture, documentari e dibattiti volti a comprendere l’eredità di quei giorni e dei movimenti di inizio millennio.

Il cibo e il gioco come ponti culturali

Per il Circolo Gagarin, l’incontro passa anche dalla convivialità. Il 24 giugno si terrà la cena sociale Il Perù a Tavola in collaborazione con La Chola. Più di un semplice evento gastronomico, l’appuntamento è concepito come un momento politico e sociale per fare rete, conoscere nuove comunità che abitano il territorio e abbattere barriere culturali condividendo lo stesso tavolo. A completare il quadro aggregativo, le serate dedicate al gioco da tavolo, con appuntamenti speciali come Homo Ludens (7 e 17 giugno).

«Di fronte a un’estate che spesso si traduce in frenesia e volumi altissimi, abbiamo scelto di provare a differenziarci e proporre un cortile dove il suono puro di uno strumento, un buon film o la condivisione di un piatto tradizionale possano rispondere anche al bisogno di spazi di decompressione, intimità e condivisione», fa sapere il direttivo del circolo.

Il programma completo e i dettagli per la partecipazione alle singole serate (incluso l’eventuale tesseramento necessario per l’accesso) sono disponibili sul sito ufficiale www.circologagarin.it e sui canali social dell’associazione.