«L’Europa si costruisce nei territori»: Bianchi (ANCI Lombardia) ai Comuni lombardi sulle opportunità europee

«I Comuni rappresentano il primo presidio della democrazia e il livello istituzionale più vicino ai cittadini. Per questo è fondamentale accompagnarli nell’accesso alle opportunità europee e nella costruzione di partenariati capaci di generare valore per i territori».

È il messaggio che Matteo Bianchi, vicesegretario aggiunto di ANCI Lombardia, ha portato questa mattina al Palazzo Pirelli di Milano, in occasione dell’Infoday dedicato al programma CERV Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori promosso da AICCRE con la partecipazione di ANCI Lombardia.

Il programma CERV è uno degli strumenti principali dell’Unione europea per sostenere la partecipazione democratica, la cittadinanza attiva e la cooperazione tra enti locali di diversi Paesi membri. L’incontro di oggi ha offerto ai rappresentanti dei Comuni lombardi una panoramica sulle opportunità disponibili: dai gemellaggi tra città alle reti di enti locali, fino ai progetti per la promozione dei valori fondanti dell’UE, dell’inclusione sociale e del dialogo tra cittadini e istituzioni.

«Le amministrazioni comunali sono il primo presidio della democrazia e il livello istituzionale più prossimo alle esigenze delle comunità locali», ha dichiarato Bianchi. «Per questo motivo è fondamentale valorizzare gli strumenti europei che consentono di rafforzare la partecipazione civica, il dialogo tra cittadini e istituzioni e la cooperazione tra territori europei.»

Un passaggio centrale del dibattito ha riguardato il tema dell’accompagnamento tecnico, considerato decisivo soprattutto per i Comuni di piccole e medie dimensioni, che spesso non dispongono delle risorse interne necessarie per orientarsi nella complessità dei bandi europei. ANCI Lombardia ha ribadito la necessità di rafforzare questo tipo di supporto, affinché gli enti locali possano accedere con maggiore efficacia ai finanziamenti UE e sviluppare partenariati internazionali stabili.

«L’Europa si costruisce nei territori», ha concluso Bianchi. «Per questo è essenziale sostenere i Comuni nel loro percorso di internazionalizzazione e nella partecipazione ai programmi europei, trasformando le opportunità offerte dall’Unione in progetti concreti per le comunità locali.»

ANCI Lombardia ha confermato l’impegno a proseguire la collaborazione con AICCRE e con le istituzioni europee per favorire una crescente partecipazione degli enti locali lombardi ai programmi dell’Unione, nella prospettiva di un’Europa costruita a partire dalle città e dalle comunità.