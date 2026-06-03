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L’ex Aermacchi di Varese si presenta alla città: lunedì 8 giugno incontro pubblico in Salone Estense sul progetto di rigenerazione

Appuntamento alle 18 con l'amministrazione comunale, il Consiglio di Quartiere di Masnago e l'operatore privato che sta realizzando la riqualificazione

Continuano lavori e demolizioni all'ex Aermacchi

Il quartiere di Masnago cambia volto e questo nuovo volto sarà raccontato ai cittadini in un incontro pubblico. Lunedì 8 giugno, alle ore 18, il Salone Estense di Palazzo Estense ospiterà la presentazione pubblica del progetto di riqualificazione dell’area ex Aermacchi, uno degli interventi di rigenerazione urbana più rilevanti in corso in città.

L’incontro è organizzato dall’amministrazione comunale in sinergia con il Consiglio di Quartiere di Masnago e con l’operatore privato che sta materialmente realizzando il recupero dell’area. Saranno presenti esponenti del Comune ed esponenti della proprietà, chiamati a illustrare lo stato di avanzamento dei lavori, le scelte progettuali e gli obiettivi che l’intervento punta a raggiungere una volta completato.

Dopo la fase di bonifica del sito, il cantiere è entrato nel vivo. Tra le opere previste spicca la realizzazione della piscina olimpionica, destinata a diventare una nuova dotazione sportiva per la città.

Già nei mesi scorsi, con la rimozione di muri perimetrali e di edifici fatiscenti, il volto del quartiere è cominciato a cambiare in modo visibile, restituendo prospettive urbane che per decenni erano rimaste schermate dal vecchio compendio industriale.

L’appuntamento dell’8 giugno sarà quindi l’occasione per entrare nel merito dell’intero progetto di rigenerazione, fare il punto sui cronoprogrammi e raccogliere osservazioni del territorio. L’ingresso è libero.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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