L’Hub del Sempione fa l’impresa: scudetto under 19 di fascia Gold
A Piazza Armerina i gallaratesi piegano Vado in finale e centrano un risultato storico. Lo Storto votato miglior coach: "Orgoglioso della crescita e di tutto il gruppo". Il dg Fogato: "Ulteriore stimolo a investire nei giovani"
Risultato straordinario per l’Hub del Sempione, il conglomerato di società di basket del Gallaratese che collaborano da tempo soprattutto a livello giovanile sotto la presidenza di Thomas Valentino. La squadra under 19 ha infatti centrato il primo posto alle Finali Nazionali Gold organizzate in Sicilia, a Piazza Armerina.
La fascia Gold è la seconda per importanza del basket giovanile (dopo l’Eccellenza) e assegna un proprio scudetto che i ragazzi guidati da coach Dario Lo Storto hanno pienamente meritato. L’Hub ha prima battuto Saluzzo nei quarti di finale di stretta misura (68-66), poi hanno dominato la semifinale con Francavilla (110-54) per poi concludere questa tre giorni da favola contro Vado, superata 74-60.
Lo Storto è stato anche premiato come miglior allenatore della manifestazione mentre Mattia Ghezzi è stato inserito nel quintetto ideale del torneo. Ghezzi (12 punti con 4/6 da 3) è anche uno dei giocatori dell’Hub andati in doppia cifra nella finalissima insieme a Cividati (16), Mourtadi (14) e Paparella (13).
«La vittoria è una grande soddisfazione e rappresenta soprattutto il premio per il lavoro svolto ogni giorno – ha detto Lo Storto – Sono orgoglioso del gruppo e della crescita che ha dimostrato durante tutta la stagione. Questo trionfo è il risultato dell’impegno e della passione di tante persone».
Per la società ha parlato invece il dg Francesco Fogato: « Siamo entusiasti di un traguardo che premia il lavoro che i ragazzi e lo staff hanno fatto da agosto ad oggi. Per la società, vincere uno scudetto è una soddisfazione in più, ma il percorso dei ragazzi sarebbe stato grandioso a prescindere. Questo titolo è una conferma del lavoro che stiamo facendo e un ulteriore stimolo ad investire ancora nel settore giovanile».
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