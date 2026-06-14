L’Hub del Sempione fa l’impresa: scudetto under 19 di fascia Gold

Risultato straordinario per l’Hub del Sempione, il conglomerato di società di basket del Gallaratese che collaborano da tempo soprattutto a livello giovanile sotto la presidenza di Thomas Valentino. La squadra under 19 ha infatti centrato il primo posto alle Finali Nazionali Gold organizzate in Sicilia, a Piazza Armerina.

La fascia Gold è la seconda per importanza del basket giovanile (dopo l’Eccellenza) e assegna un proprio scudetto che i ragazzi guidati da coach Dario Lo Storto hanno pienamente meritato. L’Hub ha prima battuto Saluzzo nei quarti di finale di stretta misura (68-66), poi hanno dominato la semifinale con Francavilla (110-54) per poi concludere questa tre giorni da favola contro Vado, superata 74-60.

Lo Storto è stato anche premiato come miglior allenatore della manifestazione mentre Mattia Ghezzi è stato inserito nel quintetto ideale del torneo. Ghezzi (12 punti con 4/6 da 3) è anche uno dei giocatori dell’Hub andati in doppia cifra nella finalissima insieme a Cividati (16), Mourtadi (14) e Paparella (13).

«La vittoria è una grande soddisfazione e rappresenta soprattutto il premio per il lavoro svolto ogni giorno – ha detto Lo Storto – Sono orgoglioso del gruppo e della crescita che ha dimostrato durante tutta la stagione. Questo trionfo è il risultato dell’impegno e della passione di tante persone».

Per la società ha parlato invece il dg Francesco Fogato: « Siamo entusiasti di un traguardo che premia il lavoro che i ragazzi e lo staff hanno fatto da agosto ad oggi. Per la società, vincere uno scudetto è una soddisfazione in più, ma il percorso dei ragazzi sarebbe stato grandioso a prescindere. Questo titolo è una conferma del lavoro che stiamo facendo e un ulteriore stimolo ad investire ancora nel settore giovanile».