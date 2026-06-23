Licata: “Nel nuovo piano regionale sul turismo più peso a siti Unesco, laghi e patrimonio della provincia di Varese”
Il Consiglio Regionale approva il documento strategico che guiderà il settore. Accolte le richieste per valorizzare laghi e siti Unesco. Oltre 3 milioni di presenze nel territorio, con una forte spinta internazionale e il traino del Verbano
Il patrimonio culturale, i quattro siti Unesco e il sistema dei laghi della provincia di Varese ottengono un ruolo centrale all’interno del nuovo Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività della Lombardia. Il Consiglio Regionale ha approvato il documento strategico definitivo, nel quale sono confluiti gli emendamenti presentati dal consigliere regionale Giuseppe Licata, già passati nelle scorse settimane al vaglio della Commissione. Le modifiche puntano a dare maggiore rilievo alle specificità e alle risorse del comparto turistico del varesotto all’interno della programmazione regionale.
I flussi turistici confermano l’andamento positivo per l’economia locale. I dati della Regione indicano che sul territorio si sono registrate oltre 3,2 milioni di presenze, con una quota pari a quasi il 68% rappresentata da visitatori provenienti dall’estero. Questa spinta internazionale trova un supporto diretto nella presenza dell’aeroporto di Malpensa, nella capacità attrattiva dei bacini lacustri e nel valore storico dei beni diffusi sul territorio.
Gli emendamenti inseriti nel testo regionale insistono in particolare sul turismo lacuale, che mostra una crescita significativa lungo la sponda del Lago Maggiore, e sulla rete dei siti tutelati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. La Lombardia detiene il primato italiano per numero di riconoscimenti e l’area varesina ne ospita quattro: il Sacro Monte di Varese, il sito archeologico di Castelseprio, gli insediamenti palafitticoli del Lago di Varese e il Monte San Giorgio.
«Il turismo rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il nostro territorio. Per questo ho ritenuto importante che il nuovo Piano regionale riconoscesse in modo più esplicito le eccellenze della provincia di Varese, che oggi è una delle realtà più dinamiche della Lombardia sotto il profilo turistico» dichiara Licata.
La strategia punta a coordinare la promozione delle risorse con lo sviluppo delle reti di trasporto locali per consolidare il posizionamento dell’area nei mercati turistici.
«Valorizzare il territorio significa promuovere il nostro patrimonio culturale, paesaggistico e storico, ma significa anche investire in infrastrutture moderne e collegamenti efficienti. Sono due leve complementari che possono rendere Varese sempre più attrattiva e competitiva a livello nazionale e internazionale» conclude Licata.
Dalla personalizzazione dell’esperienza all’innovazione digitale: il piano della Lombardia per far crescere il turismo
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