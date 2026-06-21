Il baskin mostra il lato più bello dello sport e la sua forza inclusiva sul parquet del PalaPrealpi di Seveso, dove nel weekend del 20 e 21 giugo è in corso l‘Acinque Baskin Cup: il torneo che unisce in un unico grande tabellone atleti con e senza disabilità.

Galleria fotografica L’inclusività fa festa e schiaccia a canestro sul parquet dell’Acinque Baskin Cup 4 di 6

La terza edizione della manifestazione, coordinata da Sport4All in collaborazione con Acinque con il patrocinio di Regione Lombardia e il supporto di Pallacanestro Cantù e della Openjobmetis Varese, ha registrato più di un centinaio di partecipanti, che, insieme, hanno messo in luce i valori di una disciplina che adegua regole e ruoli per permettere a tutti di giocare nella stessa squadra.

L’appuntamento ha richiamato infatti quattordici convocati per ciascuna delle otto formazioni iscritte, impegnate tra categorie junior e senior fino al tardo pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno, quando avverrà la premiazione.

«Quella di oggi è una giornata bellissima – ha dichiarato il presidente di Acinque Matteo Barbera nel momento di inaugurazione della giornata, che ha visto la presenza del sindaco Alessia Borroni -. È la dimostrazione che questo sport unisce tutti. Da tifoso e appassionato non posso che essere davvero felice di poter essere presente a questa terza edizione. È un’iniziativa che sosteniamo con convinzione. Un grazie speciale a chi ci ospita e a tutti i presenti a questo torneo». Sul clima festoso all’interno della struttura è intervenuto anche Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque:: «Oggi c’è un termometro meraviglioso. Un applauso a tutti quanti. In questi tre anni l’Acinque Baskin Cup si è dimostrato molto più di un torneo sportivo. Nel tempo è diventata parte integrante della nostra identità aziendale e rappresenta un modo concreto per promuovere la cultura dell’inclusione attraverso lo sport».

LE INIZIATIVE PARALLELE E UN GRANDE CAMPIONE PRESENTE

La manifestazione si sviluppa anche all’esterno del palazzetto con il debutto del Villaggio dell’Inclusività, uno spazio dove associazioni, cooperative sociali e realtà del territorio espongono i propri progetti di solidarietà e aggregazione. Il pubblico e le famiglie trovano aree food e relax, stand, raduni di auto e camion, laboratori creativi, truccabimbi, tattoo temporanei, esibizioni di danza e spettacoli di majorette. Tra le presenze a sostegno del movimento figura anche Matteo Soragna, ex capitano della Nazionale italiana di pallacanestro e medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004, oggi attivo nella promozione del baskin in tutta Italia.

LE SQUADRE PARTECIPANTI: STASERA LA FINALISSIMA

Le partite hanno coinvolto le squadre Sport4All Bears, Lions e Dragons di Lentate sul Seveso, Casate Sport di Casatenovo, Baskin Rho, Salus Gerenzano, Dream Team Gallarate e SBK Aosta. La giornata di sabato è cominciata alle 10 con l’inaugurazione, seguita dai match in un ricco calendario di partite, protrattosi fino alle 17, utile a determinare il tabellone odierno, che invece prevede le due semifinali e la finalissima, in scena sempre alle 17.