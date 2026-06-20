Liste d’attesa: l’Asst Valle Olona aumenta del 19% le prestazioni e migliora i tempi per le urgenze

Più prestazioni erogate, orari ampliati e un miglioramento significativo nel rispetto dei tempi previsti per le prescrizioni più urgenti. È il quadro che emerge dai dati diffusi dall’Asst Valle Olona sul recupero delle liste d’attesa, un’attività che nei primi mesi del 2026 ha portato a un sensibile aumento dell’offerta sanitaria nei presidi di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e nelle strutture territoriali.

Nel periodo preso in esame ( il primo trimestre nel 2026 e nel 2025), l’azienda sanitaria ha registrato un incremento complessivo del 19,3% delle prestazioni, pari a 8.630 attività in più rispetto al periodo di riferimento.

Aumentati sia gli esami diagnostici sia le visite specialistiche

L’aumento riguarda sia le visite specialistiche sia gli esami diagnostici, ma è soprattutto quest’ultimo settore a mostrare la crescita più marcata.

Le prestazioni strumentali sono infatti aumentate del 30,2%, corrispondenti a 7.085 esami in più. Tra gli incrementi più significativi figurano gli ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, cresciuti del 48,9% (+647 prestazioni), le ecografie complete dell’addome, aumentate del 92% (+545), e i test cardiovascolari da sforzo, che segnano un incremento del 79% (+194).

Anche le prime visite specialistiche registrano un andamento positivo, con una crescita del 7,2%, pari a 1.545 prestazioni aggiuntive. Alcune discipline mostrano aumenti particolarmente rilevanti: le visite di cardiologia sono cresciute del 17,4% (+175), mentre quelle di gastroenterologia risultano addirittura triplicate, con 928 visite in più. Incremento a doppia cifra anche per le visite fisiatriche, cresciute dell’11,4% (+286).

Orari estesi e attività nel fine settimana

Per ottenere questi risultati, l’Asst Valle Olona ha potenziato la propria capacità erogativa ampliando gli orari di apertura degli ambulatori e dei servizi diagnostici.

Le attività sono state estese nella fascia serale, generalmente tra le 17 e le 20, e sono stati attivati turni anche nei giorni prefestivi e nel fine settimana, compresi sabato e domenica. Solo nei primi tre mesi del 2026 questa organizzazione ha consentito di effettuare 1.081 prestazioni strumentali aggiuntive.

Tra gli interventi più significativi figurano l’ampliamento dell’attività di Radiologia all’ospedale di Saronno, con risonanze magnetiche, TAC ed ecografie effettuate fino alle ore 20 e sedute anche il sabato; il prolungamento delle attività ambulatoriali specialistiche negli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate; l’estensione degli orari per l’attività otorinolaringoiatrica e dei Centri Psico Sociali; oltre all’attivazione di ulteriori agende nelle Case di Comunità e nelle sedi territoriali.

Migliorano i tempi per le prescrizioni urgenti

Uno degli indicatori più rilevanti riguarda le prestazioni classificate con priorità B, cioè quelle che devono essere erogate entro dieci giorni dalla prescrizione.

L’Asst Valle Olona segnala un miglioramento significativo del rispetto dei tempi previsti: la quota di prestazioni erogate entro le scadenze stabilite è passata dal 55,6% al 71%, con un incremento di oltre 15 punti percentuali.

Il ruolo del nuovo Cup regionale e delle Case di Comunità

Tra le azioni adottate dall’azienda rientra anche l’avvio del nuovo Cup regionale, entrato in funzione il 9 marzo e accompagnato da una campagna informativa rivolta ai cittadini, oltre a un’attività di revisione e aggiornamento delle liste chirurgiche.

Parallelamente prosegue il rafforzamento della rete territoriale. Le undici Case di Comunità già attive rappresentano uno degli strumenti su cui l’azienda punta maggiormente per migliorare l’accessibilità ai servizi, offrendo ambulatori specialistici di primo livello, cure di prossimità e servizi di telemedicina.

La strategia dell’azienda

La strategia messa in campo dall’Asst Valle Olona si basa su più direttrici: aumento della capacità produttiva attraverso orari estesi e aperture straordinarie, rafforzamento degli organici grazie ad assunzioni e concorsi, sviluppo dell’assistenza territoriale e miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

Su quest’ultimo fronte l’azienda sta promuovendo percorsi formativi rivolti sia ai medici ospedalieri sia ai medici di medicina generale, incentivando l’utilizzo del Modulo Prescrittivo Regionale, che integra anche strumenti di intelligenza artificiale a supporto della scelta prescrittiva più appropriata.

L’obiettivo dichiarato è continuare ad aumentare l’accessibilità alle cure e ridurre progressivamente i tempi di attesa, intervenendo contemporaneamente sull’offerta di prestazioni, sull’organizzazione dei servizi e sulla corretta gestione della domanda sanitaria.