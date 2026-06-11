L’istituto Einaudi di Varese ricorda Giorgio e Sara: ai due studenti scomparsi sono dedicate le aule inclusione e metodologia
È stato inaugurato nell'aula inclusione un murales alla memoria di Giorgio morto nel gennaio scorso. Un'opera realizzata dagli studenti per dare un senso al lutto. Anche a Sara Vetrano verranno dedicati l'aula metodologia e un roseto
«Una comunità deve avere memoria, i legami che nascono nelle aule di scuola rimangono indelebili e vanno onorati per dare un senso al lutto». È la dirigente dell’istituto Einaudi di Varese Samantha Emanuele a raccontare il cammino che la comunità studentesca ha dovuto compiere per elaborare la prematura scomparsa di Giorgio, ragazzino di seconda scomparso prematuramente durante le vacanze di natale.
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Quella ferita ha richiesto un cammino partecipato che ha dato vita al murales inaugurato questa mattina nell’aula di inclusione. Un’opera nata dagli stessi studenti che, attraverso un contest, hanno proposto alcune idee per onorare la memoria. Il progetto scelto è stato ideato dalla III N servizi socio sanitari e realizzano dalla IV G ottico. Un lavoro di squadra a testimonianza della vicinanza dell’intera comunità a un ragazzo molto conosciuto e benvoluto.
Alla presentazione del murales era presente la madre, commossa da tanta vicinanza, a cui è stato consegnato l’attestato di frequenza del figlio: «È importante stare vicino anche ai genitori perchè questa è una comunità che si incontra e condivide esperienze ed emozioni» ha spiegato la dirigente scossa anche dal dolore sordo per la tragica scomparsa di un’altra studentessa, Sara, anche lei di seconda: « Abbiamo incontrato gli psicologi ma la perdita ha bisogno di tempo per trovare una sua dimensione di accettazione. Per questo abbiamo deciso di intitolare a Sara Vetrano il laboratorio di metodologia – spiega Samantha Emanuele – anche in questo caso ascolteremo le proposte dei ragazzi. Vorremo anche dedicarle una parte esterna, un roseto di cui prendersi cura per continuare ad alimentare quei legami nati sui banchi di scuola. Per gli adolescenti, la scomparsa di un compagno o una compagna di scuola equivale alla perdita di un famigliare. Sono rapporti profondi che si interrompono bruscamente e aprono ferite. Ci vorrà tempo. Insieme ricorderemo Sara e quanto ha lasciato a tutti noi».
Il ricordo di Giorgio, il dolore per Sara: questa mattina in tanti docenti, studenti, personale tecnico amministrativo hanno voluto esserci alla cerimonia. Una presenza silenziosa e intensa per fare quadrato nella difficoltà e trovare il modo per reagire.
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