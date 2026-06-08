L’istituto Einaudi di Varese ricorda Sara: “L’ultimo giorno di scuola non sarà di festa ma di lutto”
La notizia della tragedia di Maccagno ha colpito profondamente la comunità della scuola che la vittima frequentava. La dirigente si stringe ai compagni di classe e ai docenti
L’Istituto Einaudi di Varese si stringe attorno alla famiglia di Sara Vetrano, la studentessa del percorso dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 giugno a Maccagno con Pino e Veddasca. La giovane, residente a Cugliate Fabiasco, è stata travolta da un’auto mentre si trovava con alcuni amici lungo la strada statale 394.
A poche ore dalla tragedia, la dirigente scolastica Samantha Emanuele ha affidato ai social un messaggio rivolto agli studenti e alla comunità scolastica, annunciando che la giornata, che avrebbe dovuto precedere gli esami e i momenti di festa di fine anno, sarà invece dedicata al raccoglimento e al ricordo.
«Carissimi studenti, domani (oggi lunedì 8 giugno ultimo giorno di scuola), doveva essere un giorno di festa e invece sarà un giorno di lutto – si legge nel messaggio – Una nostra studentessa non avrà mai i suoi ultimi giorni di scuola, la sua sera prima degli esami, perché una tragedia l’ha portata via, proprio oggi».
Parole cariche di dolore che raccontano anche lo sforzo della scuola di accompagnare i compagni di Sara in un momento così difficile. «Ascoltare i docenti addolorati e increduli, immaginare come accogliere i compagni di classe e aiutarli a gestire la rabbia e il dolore di questi difficili momenti. », scrive la dirigente, spiegando come la comunità scolastica si stia preparando a sostenere gli studenti colpiti dalla perdita.
Nel messaggio non manca un pensiero alla famiglia della ragazza: «Penso alla famiglia, che abbraccio con tutto l’amore che posso, insieme a tutti voi».
Per questo motivo l’Einaudi invita gli studenti a vivere la giornata all’insegna della vicinanza e della riflessione. «Avrete altri giorni per festeggiare, ma non domani, perché abbiamo bisogno di raccoglimento e vicinanza a chi soffre, abbiamo bisogno di aiutare ed essere aiutati e avere un momento di consapevolezza di quello che è accaduto, stringendoci insieme. Quest’ultimo giorno assume per tutta la nostra comunità scolastica un significato particolare. Con profonda tristezza salutiamo una nostra studentessa venuta a mancare».
La morte di Sara ha profondamente colpito non solo la comunità scolastica varesina ma tutto il territorio. La ragazza avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 19 giugno. Nell’incidente sono rimasti gravemente feriti anche quattro amici che erano con lei.
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