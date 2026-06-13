Lite in famiglia a Gallarate, i Carabinieri trovano una pistola e 39 cartucce: un arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo di 76 anni ritenuto responsabile dei reati di detenzione abusiva di armi da sparo e minaccia aggravata. L’intervento è scattato a seguito di una violenta lite in famiglia. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, allertata dalla Centrale Operativa dopo una chiamata giunta al Numero Unico di Emergenza 112, ha raggiunto l’abitazione della coppia.

Dopo aver riportato la calma e rassicurato la donna, i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La vittima, ancora scossa per le minacce subite, ha riferito ai Carabinieri della presenza di un’arma da fuoco all’interno dell’abitazione. L’informazione ha portato a una perquisizione domiciliare che ha confermato quanto dichiarato dalla donna. All’interno di un armadio della camera da letto, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 7.65 e 39 cartucce dello stesso calibro.

Secondo quanto accertato, l’arma risultava in parte ri-punzonata, una modifica utilizzata per camuffarne la reale provenienza e renderla clandestina. La pistola e il munizionamento sono stati immediatamente sequestrati e saranno sottoposti ai necessari accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in altri episodi criminosi. Al termine delle operazioni, il 76enne è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.