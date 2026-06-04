Liuc Alumni: rinnovati gli organi sociali dell’Associazione

L’associazione degli Alumni della Liuc – Università Cattaneo rinnova le cariche sociali eleggendo il nuovo consiglio direttivo (composto da nove membri), il nuovo collegio dei revisori (composto da tre membri) e il collegio dei probiviri (composto da tre membri).

La presidenza dell’associazione è affidata a Michela Conterno, imprenditrice e amministratrice delegata di Lati Industria Termoplastici S.p.A., nonché vicepresidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

Su proposta della presidente, il consiglio ha designato i vicepresidenti:

Alberto Zocchi, imprenditore, assume il ruolo di Vicepresidente con delega ai chapter nazionali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e il coordinamento delle community Alumni sul territorio italiano, tra cui quello già attive di Bari e quella Cagliari in apertura il prossimo 29 maggio;

Alex Alberio, che professionalmente si occupa di valutazione di iniziative di business presso SEA Milan Airports, assume il ruolo di Vicepresidente con delega alle attività internazionali. In questo ambito coordinerà lo sviluppo della rete Alumni all’estero, tra cui i chapter già attivi tra cui Londra, New York, Benelux, Svizzera e Singapore.

Le funzioni di segretario sono affidate ad Alessandro De Chirico, Wealth Advisor di Banca Generali Private, mentre quelle di tesoriere a Gianluca Colombo, co-founder e Managing Director di Roda for You. Completano il Consiglio: Federico Marafante – Senior Partner di McKinsey, Roberto Crugnola – Amministratore Delegato dell’Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Emanuele Gallivanone – rappresentante degli studenti nel CdA dell’Università e Katjna Lo Giudice – Transformation Lead – BIP CF&S.

Completano la governance dell’Associazione gli organi di controllo e garanzia. Sono stati eletti come revisori: Luca Fedeli – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Busto Arsizio e Saronno, Francesco Arceri – Responsabile Supply Chain presso il Raviolificio Lo Scoiattolo SpA e Andrea Gjergji – Senior General Ledger presso 7 For All Mankind.

L’assemblea ha anche eletto i probiviri con Alessandro Africani – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Varese e Fulvio Cattaneo – Direttore Commerciale nel settore dell’arredo design. A loro si affianca Francesca Trani, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Saronno, già membro del collegio dei probiviri.

Il gruppo è rafforzato e coordinato da Anna Bulgheroni, incaricata del Rettore per le attività Alumni, con il compito di accompagnare lo sviluppo strategico dell’Associazione e consolidare il legame tra Ateneo e laureati.

«Gli Alumni Liuc testimoniano in Italia e nel mondo il valore dell’impronta formativa ricevuta in LIUC. Protagonisti del proprio futuro; stella polare per i nuovi studenti» ha commentato la rettrice di Liuc – Università Cattaneo Anna Gervasoni.

«La rete Alumni rappresenta un patrimonio straordinario di competenze, esperienze e relazioni. Il nostro impegno sarà quello di valorizzarlo ulteriormente, creando connessioni, opportunità e iniziative capaci di generare impatto concreto per tutta la comunità LIUC», afferma la presidente Michela Conterno.

L’associazione ringrazia il presidente uscente, Ing. Luca Cremona, ed il suo direttivo per l’impegno profuso negli ultimi anni.

Con il nuovo direttivo, Liuc Alumni si prepara assieme all’Ateneo ad una nuova fase di sviluppo, orientata al rafforzamento della propria comunità, all’internazionalizzazione e alla creazione di valore per i propri associati.