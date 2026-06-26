Lo Stretto di Messina a nuoto per i bambini malati di tumore: l’impresa solidale di Alessandro Minelli da Morazzone

Unire un sogno sportivo coltivato per anni a una causa che gli sta a cuore. È quello che ha fatto Alessandro Minelli, atleta del Varese Triathlon e cittadino di Morazzone, che martedì 23 giugno ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, coprendo in 56 minuti i circa 3,5 chilometri che separano la Sicilia dalla Calabria.

Non una semplice impresa fine a sé stessa, ma una traversata pensata fin dall’inizio per dare visibilità a una raccolta fondi a favore della Fondazione Bianca Garavaglia di Busto Arsizio, la realtà che dal 1987 sostiene la ricerca, la cura e l’assistenza in oncologia pediatrica al fianco della Pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

«Faccio parte del Varese Triathlon e ogni anno, oltre alle gare, cerco di realizzare anche qualche impresa che ho particolarmente nel cuore – racconta Minelli –. Lo Stretto di Messina era nel cassetto dei sogni da un po’ di anni, così ho deciso di unire l’utile al dilettevole, legando l’impresa a una causa solidale del territorio».

La scelta della fondazione bustocca non è casuale. «Sono nato a Varese ma ho vissuto per anni a Busto Arsizio: la Fondazione Bianca Garavaglia la conosco molto bene e la seguo da tempo – spiega l’atleta –. Da lì è nato il progetto, che ho chiamato “Strait”, proprio richiamando in inglese lo Stretto». Una decisione maturata anche per ragioni personali, dopo le recenti, difficili vicende di alcuni parenti e amici che hanno affrontato questa battaglia.

Sul piano sportivo, la traversata ha rispettato le aspettative. «I tempi sono stati quelli che speravo – conferma Minelli –. Dietro c’è tutta una logistica marittima che impone regole precise e non ti consente di andare esattamente come vorresti, ma ho tenuto il ritmo dei miei allenamenti». Attraversare lo Stretto, del resto, non è qualcosa che si possa improvvisare: si tratta di un tratto di mare molto trafficato, segnato dallo scambio delle correnti da nord e da sud. Per questo i nuotatori vengono affidati a organizzazioni specializzate, suddivisi in batterie in base ai tempi dichiarati e seguiti da una carovana di barche d’appoggio, in modo da garantire la sicurezza durante tutta la prova.

Minelli non era solo. A condividere l’avventura, in un gruppo di una trentina di persone, c’era anche il compagno di squadra Alessandro Lipari, lo stesso che lo scorso anno aveva portato a termine la scalata del Kilimangiaro. L’iniziativa benefica, invece, è stata interamente di Minelli, che l’ha promossa con il passaparola tra compagni di squadra, amici, familiari e conoscenti di tutta la provincia.

L’idea, ora, è quella di trasformare quel binomio tra sport e solidarietà in un format da ripetere. «Mi piacerebbe riproporlo in futuro – anticipa –. Il prossimo obiettivo è la traversata del Bosforo l’anno prossimo, magari di nuovo con una causa solidale da abbinare e insieme ad altri compagni di squadra».