Lo yoga sul Lago Maggiore: a Besozzo un fine settimana di benessere e natura con “Seminiamo sport”

Un fine settimana all’insegna del benessere fisico, mentale e del contatto con la natura. Il Comune di Besozzo si prepara a celebrare la Giornata internazionale dello yoga nell’ambito del progetto “Seminiamo sport”. L’appuntamento principale è fissato per domenica 21 giugno alle ore 09.30 nella splendida cornice della località Bozza, in riva al Lago Maggiore, per un’esperienza all’aria aperta che unisce l’attività motoria al paesaggio lacustre.

L’appuntamento alla Bozza sul Lago Maggiore

L’evento della domenica mattina sarà guidato da Antonella Desantis di Ganesha’s Belly. L’iniziativa vuole sottolineare il legame imprescindibile tra la pratica dello yoga, la cura del corpo e l’ambiente circostante. In caso di maltempo gli organizzatori hanno già previsto un piano alternativo: l’incontro si sposterà al chiuso, all’interno del palazzo comunale di via Mazzini 4. La partecipazione è completamente gratuita e l’ingresso è libero; al termine della sessione è previsto anche un momento conviviale per tutti i partecipanti.

La filosofia della pratica all’aria aperta

L’appuntamento rappresenta un momento di condivisione importante per tutta la comunità, focalizzato sulla crescita personale. «Lo yoga è un percorso di crescita e consapevolezza – commenta Antonella Desantis, insegnante di Ganesha’s Belly – che utilizza il corpo come strumento di ascolto, conoscenza e trasformazione. Attraverso il movimento, il respiro e la presenza, invita a sviluppare una relazione più autentica con sé stessi. La Giornata Internazionale dello Yoga è un’occasione per condividere questi valori e riscoprire una pratica che, oltre il gesto fisico, promuove una maggiore consapevolezza del proprio essere e del proprio modo di abitare il mondo».

Il bilancio dei corsi alla palestra Vasconi

Oltre all’evento all’aperto, la ricorrenza diventa anche il momento ideale per tracciare un bilancio dei corsi annuali che si sono svolti sul territorio, in particolare presso la palestrina Vasconi di Besozzo. Le lezioni hanno visto una risposta entusiasta da parte dei frequentatori, capaci di creare un gruppo unito e affiatato durante i mesi di attività.

La voce dei partecipanti

Il valore dell’esperienza vissuta in paese in questo anno di attività emerge chiaramente dai racconti di chi ha frequentato i corsi settimanali. «Molto positivo, nuove amicizie, complicità, condivisione – la testimonianza di Lorena, allieva del corso –. Praticando ho imparato a prendermi cura di me, ad ascoltarmi, yoga non è solo esercizio fisico, yoga cura la tua anima . E mi voglio più bene e mi ripeto spesso “tutto quello di cui hai bisogno è già dentro di te” Namaste!».