Lombardia, approvato l’assestamento di bilancio: 2 milioni per la lotta all’obesità e 16 milioni per scuola e formazione

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la proposta di legge di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, confermando il principio dell’invarianza fiscale e introducendo nuove risorse per sanità, scuola, sicurezza del territorio, cultura e grandi eventi sportivi. Il provvedimento sarà ora trasmesso al Consiglio regionale per l’avvio dell’iter di approvazione.

A presentare la manovra sono stati il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza Marco Alparone, che hanno sottolineato la solidità dei conti regionali e la volontà di sostenere investimenti senza aumentare il carico fiscale per cittadini e imprese.

Sanità e formazione tra le priorità

Tra gli interventi previsti spiccano 2 milioni di euro nel 2026 destinati alla sperimentazione di un progetto per il contrasto dell’obesità attraverso trattamenti farmacologici di ultima generazione. L’iniziativa sarà rivolta a pazienti fragili caratterizzati da elevata vulnerabilità clinica e sociale.

Sul fronte dell’istruzione e della formazione vengono stanziati complessivamente 16 milioni di euro di maggiori risorse correnti. Di questi, 3,1 milioni nel 2026 saranno destinati all’adeguamento del contratto di lavoro degli assistenti alla comunicazione che operano a supporto degli studenti con disabilità sensoriale, mentre 11,6 milioni finanzieranno il diritto-dovere di istruzione e formazione.

Nessun aumento delle tasse

«Non aumenteremo di un solo euro le tasse – precisano Fontana e Alparone –. La manovra conferma come principio ispiratore l’invarianza della pressione fiscale, tratto distintivo dell’azione regionale, dimostrando che è possibile sostenere le politiche regionali senza aumentare il carico fiscale su cittadini e imprese».

I temi contenuti nell’assestamento erano stati in parte affrontati anche durante il recente incontro del Patto per lo Sviluppo dedicato al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029 e al progetto “Oltre i Giochi”, incentrato sulle eredità delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

«La capacità – affermano Attilio Fontana e Marco Alparone – di coniugare una gestione finanziaria prudente, investimenti strategici e grandi eventi internazionali dimostra la solidità del modello Lombardia. Un modello riconosciuto dalle agenzie di rating, apprezzato dagli investitori e sostenuto dai cittadini, che continueremo a difendere e rafforzare».

Risorse per sport e territorio

L’assestamento autorizza una spesa fino a 1,7 milioni di euro nel 2028 per i Giochi Olimpici giovanili invernali “Dolomiti Valtellina 2028” e prevede complessivamente 4 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il sostegno all’impiantistica sportiva.

Per la sicurezza del territorio vengono invece stanziati 5,4 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2027-2028. Le risorse saranno destinate ad accordi con gli enti locali per la manutenzione delle vasche di laminazione e del reticolo idrico di pianura e montagna, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e la gestione del rischio idraulico.

Cultura, mobilità e fondi europei

Nuovi finanziamenti riguardano anche il settore culturale, con 1,95 milioni di euro nel 2026 destinati alla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali.

Previsti inoltre circa 1,5 milioni di euro per un bando dedicato al rinnovo dei taxi e 800 mila euro per estendere le agevolazioni del programma IVOLA – Io Viaggio Ovunque in Lombardia Agevolato – anche agli operatori della polizia locale.

La manovra comprende infine un incremento di 4,6 milioni di euro nel 2026 e di 3 milioni nel 2029 per sostenere la programmazione comunitaria, con l’obiettivo di garantire continuità alla capacità di spesa e alla piena attuazione dei programmi europei sul territorio lombardo.