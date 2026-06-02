Lombardia, oltre 430 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo: Varese la provincia più colpita

È un bilancio ancora provvisorio ma già particolarmente significativo quello dell’emergenza maltempo che oggi ha interessato la Lombardia. I vigili del fuoco sono stati impegnati senza sosta in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente per fronteggiare i danni causati dalle intense precipitazioni e dal forte vento che hanno colpito diverse aree della regione.

Secondo i dati diffusi nel pomeriggio dal Comando regionale, le sale operative hanno gestito complessivamente 632 richieste di soccorso, delle quali oltre 430 si sono tradotte in interventi direttamente riconducibili alle avverse condizioni meteorologiche.

La maggior parte delle operazioni ha riguardato danni d’acqua e allagamenti, con 291 interventi effettuati. A questi si aggiungono 109 interventi per alberi pericolanti o caduti, 19 per dissesti statici e danni a coperture e tetti, 6 per prosciugamenti e straripamenti e 5 per frane e smottamenti.

La provincia più colpita risulta essere Varese, dove sono stati registrati 147 interventi, seguita da Milano con 89 e da Monza Brianza con 75. Più contenuto ma comunque rilevante il numero di operazioni svolte nelle province di Lodi (45) e Cremona (22).

Tra i comuni maggiormente interessati dall’ondata di maltempo spicca Varese, con 51 interventi. Seguono Graffignana (19), Busto Arsizio (18), Milano e Solaro (16 ciascuno), Monza (15), Legnano e Induno Olona (13 ciascuno), Saronno (12) e Castellanza (11).

Le criticità principali segnalate riguardano sottopassi e strade allagate, oltre a numerosi interventi per la rimozione e la messa in sicurezza di alberature pericolanti e coperture danneggiate dalle raffiche di vento.

Le squadre dei vigili del fuoco stanno operando con uomini e mezzi provenienti dai diversi comandi provinciali della Lombardia per rispondere alle numerose richieste di aiuto. Le operazioni di soccorso e monitoraggio del territorio risultano ancora in corso e il bilancio degli interventi potrebbe ulteriormente aumentare nelle prossime ore.