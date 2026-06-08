Lorenzo Radice confermato sindaco di Legnano: “Grazie a questo fantastico gruppo”

Lorenzo Radice sarà sindaco di Legnano anche per i prossimi cinque anni. Il candidato del centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Insieme per Legnano – Legnano Popolare, riLegnano e Fare Centro con Radice, è stato premiato alle urne del ballottaggio dal 51% dei voti, mentre il candidato del centrodestra Mario Almici si è fermato al 49% dei consensi.

«È una grandissima emozione. C’è un lavoro che ovviamente adesso dobbiamo continuare, per cui adesso si festeggia, ma già da domani ci si rimette al lavoro – è il primo commento a caldo del sindaco Radice, appena riconfermato alla guida di Palazzo Malinverni -. È stato clamoroso, davvero. Ce l’aspettavamo, perché avevamo capito e avevamo visto anche i movimenti di questi giorni. Sono ancora più contento di aver vinto on questo gruppo che è riuscito a mantenere fino all’ultimo momento una capacità di fare quello che la politica deve reimparare a fare: dire le cose, e farle. Abbiamo iniziato una campagna che è stata molto dura, fatta di attacchi continui, di recriminazioni continue, di chi voleva continuamente dire che c’era un passato che sarebbe tornato. Ma abbiamo insistito nel dire che vogliamo che la città vada avanti»

Ora si riparte: «Si riparte dai dossier più importanti che avevamo: l’abbiamo detto, i primi sono quelli di sviluppo urbano. Sicuramente la Manifattura e l’università sono i dossier più importanti per far ripartire la città, per dare un futuro e per convincere anche quella metà tra i votanti che ci ha detto che avrebbe preferito tornare indietro. Le porte sono assolutamente aperte in questa coalizione fantastica. Legnano è nostra e oggi l’abbiamo dimostrato: si è mosso il cuore delle comunità legnanesi».

Classe 1981, Radice nella vita professionale è manager in una fondazione che opera nel sociale e fin da ragazzo si è appassionato prima di volontariato, poi di politica. Alla fascia tricolore cinque anni e mezzo fa era arrivato con una precedente esperienza da consigliere comunale alle spalle, e dopo il primo mandato aveva scelto di rimettersi in gioco per portare avanti la visione della città proposta in questi anni. La sua elezione è arrivata al termine di un secondo turno che ai blocchi di partenza si presentava apertissimo, con il sindaco uscente che partiva dal 43,1% ottenuto al primo turno contro il 39,86% del candidato del centrodestra.

Le urne hanno premiato il centrosinistra nonostante il “no” al campo largo: la coalizione guidata da Radice, infatti, nelle settimane scorse ha rifiutato l’apparentamento con il Patto civico di Federico Amadei, presentandosi al ballottaggio con la stessa coalizione del primo turno. Il centrodestra, invece, aveva optato per l’apparentamento con la Lista Toia, che aveva inizialmente scelto di correre senza simboli di partito nonostante gli endorsement del comitato di Legnano di Futuro Nazionale, Patto per il Nord, Ancora Italia e Partito Popolare del Nord, ottenendo il 10,28% delle preferenze degli elettori.