L’organista inglese Mark Swinton in concerto all’organo della Basilica di Varese
Domenica 7 Giugno alle ore 16.30l’appuntamento musicale per la Rassegna Vespri d’Organo 2026
Protagonista del secondo appuntamento della Rassegna Vespri d’Organo 2026 della Basilica di Varese sarà l’organista inglese Mark Swinton.
Mark Swinton ha studiato alla King’s School di Chester e ha conseguito la laurea in Musica all’Università di York. Nominato membro del Royal College of Organists nel 2006, ha tenuto numerosi recital in diverse sedi nel Regno Unito.
Si è esibito anche in Francia, Spagna e Olanda, sia come solista che come accompagnatore. Dall’ ottobre 2011 ricopre il ruolo di Direttore Musicale Assistente presso la chiesa di St Mary a Warwick, dove ha accompagnato i cori durante le funzioni settimanali, i concerti, le tournée, le registrazioni e le trasmissioni radiofoniche e televisive, oltre a dirigere gli St Mary’s Scholars e a pubblicare diverse registrazioni da solista, tra cui “100+ Organ Music by Francis Jackson”, disco selezionato come “Editor’s Choice” da Organists’ Review nel 2020. Lavora inoltre intensamente come accompagnatore, in particolare per la King’s High School di Warwick, ed è attivo come insegnante, compositore e arrangiatore.
Il concerto si terrà Domenica 7 Giugno alle ore 16.30 presso la Basilica San Vittore di Varese.
Programma:
Edward Bairstow (1874-1946)
Prelude in C
Anton Bruckner (1824-1896)
Perger Präludium (WAB 129)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Adagio & Allegro in F minor/major (KV 594)
Herbert Howells (1892-1983)
Six Short Pieces:
– Chorale
– Quasi lento: teneramente
– Tranquillo ma con moto
– Allegro scherzando
– Aria
– Allegro impetuoso
William Tisdall (c. 1570 – c. 1603)
Pavana chromatica (Mrs Katherine Tregian’s Pavan)
Dieterich Buxtehude (1637-1708)
Praeludium in E (BuxWV 141)