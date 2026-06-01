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L’Udc Lombardia si riorganizza: Reho presidente regionale, Piazzoli confermato a Varese

A Villasanta di Monza e Brianza il partito centrista rinnova i vertici lombardi e rilancia il radicamento sul territorio. Nominati anche Giuseppe Gianni vicepresidente regionale e Giuseppe Cinelli segretario provinciale di Milano

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(Foto: da sx Vincenzo Tortici, Lorenzo Cesa e Andrea Piazzoli)

«Dopo il rilancio avviato sulle sponde del lago di Varese lo scorso febbraio, a Villasanta l’UDC Lombardia rilancia l’intera Regione».

Con queste parole Vincenzo Tortorici, segretario regionale dell’UDC Lombardia, commenta l’esito del Consiglio regionale e della Direzione regionale del partito che si sono riuniti a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, per definire il nuovo assetto organizzativo e rafforzare la presenza del movimento sul territorio lombardo.

Nel corso dei lavori sono state formalizzate alcune importanti nomine.

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Daniela Reho è stata nominata Presidente regionale dell’UDC Lombardia, ricevendo contestualmente anche la nomina a Segretaria regionale del movimento femminile.

L’avvocato Giuseppe Giannì è stato nominato vicepresidente regionale del partito.

Il varesino Andrea Piazzoli è stato nominato segretario amministrativo regionale UDC Lombardia e membro del consiglio direttivo regionale. Contestualmente è stata confermata, come già preannunciato dal Presidente nazionale UDC Lorenzo Cesa, la sua nomina a Segretario provinciale per Varese e Provincia.

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Giuseppe Cinelli è stato nominato Segretario provinciale per Milano e Provincia.

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Marzio Cinelli vicesegretario Giovanile.

“L’UDC – Unione di Centro – conferma la propria identità di forza politica centrista, parte della coalizione di centrodestra e del Partito Popolare Europeo (PPE), impegnata a rappresentare con chiarezza la componente di centro, fondata sui valori dell’equilibrio, della responsabilità, del dialogo e del buon governo – fa sapere Vincenzo Tortorici, segretario regionale UDC Lombardia -. In una fase politica caratterizzata da crescente distanza tra cittadini e istituzioni, l’UDC intende rafforzare la presenza di un centro autentico, equilibrato e concreto, capace di ascoltare, costruire, unire e dare risposte. Il Partito guarda con attenzione al mondo civico ed a quella vasta area di cittadini che oggi fatica a riconoscersi pienamente nell’offerta politica attuale e che chiede maggiore ascolto, pragmatismo e vicinanza ai problemi reali delle persone e dei territori”.

“L’UDC – continua Tortorici – ritiene che la politica debba tornare a mettere al centro non le polemiche o gli interessi di parte, ma la capacità di comprendere e affrontare i problemi quotidiani, attraverso l’ascolto diretto delle persone e una presenza reale nei territori, elemento che oggi troppo spesso viene percepito come distante o insufficiente. L’obiettivo è consolidare, all’interno della coalizione di centrodestra, una presenza centrista credibile, radicata e pragmatica, capace di unire sensibilità diverse attorno a proposte concrete ed a una politica più vicina ai cittadini. L’incontro di Villasanta rappresenta l’avvio di una nuova fase di slancio regionale, che prosegue e amplia il percorso già avviato a Varese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’UDC in Lombardia, coinvolgere nuove energie e costruire un dialogo sempre più diretto con cittadini, amministratori e realtà locali. Un sentito ringraziamento – conclude il segretario regionale – va a tutti i partecipanti ai lavori e, in particolare, ai nominati che hanno accettato di mettere a disposizione tempo, competenze e senso di responsabilità al servizio del partito, dei territori e delle persone”.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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