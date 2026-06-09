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L’ufficio postale di Luino chiude cinque settimane per i lavori del progetto Polis

Chiusura temporanea dal 13 giugno alla seconda metà di luglio per l'introduzione dei servizi di cittadinanza digitale

ufficio postale poste italiane

L’ufficio postale di Luino sospende le attività dal 13 giugno al 21 luglio per consentire l’esecuzione di interventi strutturali. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Direttore Provinciale di Poste Italian, che ha dettagliato la natura delle opere, definite come lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

Per garantire la continuità dei servizi durante il periodo di chiusura, la cittadinanza dovrà fare riferimento ai presidi dei Comuni confinanti. La sede principale di supporto sarà l’ufficio postale di Germignaga in piazza XX Settembre. Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35, e dispone di un terminale ATM attivo h24. In questa sede gli utenti luinesi potranno sbrigare le operazioni ordinarie, ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza o effettuare le pratiche vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto, che non risultano eseguibili in circolarità.

In alternativa, le attività saranno accessibili anche nell’ufficio postale di Maccagno con Pino e Veddasca, che si trova in via Garibaldi 3. In questo caso gli orari di apertura vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35, con la presenza di un ulteriore ATM h24.

Il calendario dei lavori prevede il ripristino delle attività nella sede centrale a breve distanza temporale dal termine del cantiere. L’ufficio postale situato a Luino riaprirà, salvo imprevisti, in data 22 luglio. Sulla tempistica dell’intervento si registra la presa di posizione del sindaco, l’onorevole Andrea Pellicini, che segue direttamente l’evoluzione della situazione logistica: «Ho chiesto al Direttore Provinciale di Poste Italiane di vigilare affinché i lavori non subiscano ritardi».

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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