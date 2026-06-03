Luino celebra Piero Chiara con la traduzione in LIS di “Pierino al mercato di Luino”

Palazzo Verbania ospita sabato 20 giugno 2026, dalle ore 10, l’iniziativa “Pierino al mercato di Luino” di Piero Chiara in Lingua dei Segni Italiana LIS, un appuntamento che unisce valorizzazione del patrimonio letterario locale e promozione dell’accessibilità culturale.

L’evento propone una riflessione sul ruolo della Lingua dei Segni Italiana come strumento di inclusione e condivisione della cultura, rendendo fruibile a un pubblico sempre più ampio uno dei racconti più significativi dello scrittore luinese.

Letteratura, ricerca e accessibilità

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del Comune di Luino, dell’Associazione Amici di Piero Chiara APS e del Liceo Vittorio Sereni. Seguiranno gli interventi di Roberto Sala, Emanuela Gervasini e Fabio Perrone, dedicati alle collaborazioni che hanno permesso la realizzazione del progetto.

Spazio quindi alla presentazione di LibriLIS, con Raffaella Barbierato, direttrice della Biblioteca Statale di Cremona, e Nicole Vian, presidente dell’Associazione Guanti Rossi.

Il programma proseguirà con l’intervento di Tiziana Zanetti, curatrice dell’Archivio Chiara, dedicato al mondo e all’opera dello scrittore, mentre Francesca Boldrini proporrà una testimonianza sui ricordi d’infanzia di Piero Chiara.

La traduzione letteraria nell’era dell’intelligenza artificiale

Tra i temi affrontati anche il rapporto tra lingue segnate, traduzione e nuove tecnologie. Pietro Celo, dell’Università di Parma, approfondirà il tema delle lingue segnate, mentre Christine Chassagnac illustrerà il processo di traduzione di un testo letterario nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

La traduzione in LIS di “Pierino al mercato di Luino” sarà infine presentata da Chiara Giroldi e Mauro Dori dell’Associazione InclusiVA.

L’ingresso è libero. In occasione dell’evento sarà inoltre possibile visitare l’Archivio Piero Chiara partecipando a una visita guidata su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.