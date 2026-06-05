Luino chiede di spostare la raccolta della plastica: il sindaco scrive alla Comunità Montana

Il Comune di Luino chiede una modifica al calendario della raccolta della plastica durante il periodo estivo. A sollevare la questione è il sindaco Andrea Pellicini, che ha annunciato di aver contattato il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Simone Castoldi, per chiedere un cambio del giorno di conferimento e ritiro dei rifiuti.

La richiesta del Comune

Secondo il primo cittadino, l’attuale organizzazione del servizio crea un problema particolarmente evidente nei mesi estivi. La raccolta della plastica è infatti prevista il sabato mattina, con la conseguenza che i sacchi vengono esposti già dal venerdì sera, proprio nel momento in cui la città si anima con l’arrivo di residenti e turisti.

«Ho subito contattato – scrive il primo cittadino di Luino – l’ottimo Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Castoldi per comunicargli la volontà del Comune di Luino di cambiare il giorno della raccolta della plastica durante il periodo estivo. Non è possibile che la plastica venga ritirata il sabato mattina, con la conseguenza che il venerdì sera, momento in cui la città si riempie di cittadini e turisti, le vie siano stracolme di sacchi della plastica».

Pellicini sottolinea come la presenza dei sacchi nelle strade del centro rappresenti un elemento di forte impatto negativo per l’immagine della città.

«Ci sono ristoranti nel centro storico – aggiunge Pellicini – che apparecchiano tavoli all’aperto accanto a cumuli di sacchi. Vederlo il venerdì sera è davvero penoso. Come si può pensare ad una politica di accoglienza turistica in queste condizioni?».

La richiesta arriva in un periodo particolarmente importante per il turismo sul Lago Maggiore, quando il centro cittadino e il lungolago registrano una significativa presenza di visitatori.