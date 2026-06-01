L’ultimo addio a Nicolò Vergani: folla di giovani e motori accesi a Cislago

Una folla commossa e silenziosa ha riempito la chiesa di Santa Maria Assunta a Cislago per l’ultimo saluto a Nicolò Vergani. Il giovane è scomparso a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso 25 maggio, lasciando un vuoto profondo nella comunità locale e tra i tantissimi coetanei che oggi si sono stretti attorno alla famiglia.

Galleria fotografica A Cislago l’ultimo commosso saluto a Nicolò Vergani 4 di 7

Una chiesa troppo piccola per l’abbraccio degli amici

Lo spazio della chiesa non è bastato a contenere le centinaia di persone arrivate per la cerimonia. Il colpo d’occhio all’esterno e all’interno della chiesa è stato segnato da una distesa di magliette nere, indossate dai numerosi giovani che hanno voluto onorare la memoria di Nicolò in modo semplice e identitario. Tra i banchi sedevano i compagni di scuola, gli atleti delle squadre di basket e i tanti ragazzi che condividevano con lui la grande passione per le due ruote.

Il ricordo tra musica e commozione

La funzione si è svolta in un clima di grande compostezza, descritta dai presenti come una cerimonia sobria e dai toni quasi dolci. Ad accompagnare i momenti di preghiera sono stati alcuni giovani musicisti, che con le loro note hanno sottolineato il dolore ma anche l’affetto che legava Nicolò ai suoi amici. La partecipazione è stata tale da rendere necessaria la presenza della Polizia Locale all’esterno dell’edificio sacro per coordinare l’afflusso delle persone e garantire lo svolgimento ordinato del rito.

L’ultimo saluto dei biker

Al termine della messa, il momento più toccante si è consumato sul sagrato e lungo la strada verso il cimitero. Gli amici biker hanno voluto rendere omaggio a Nicolò nel modo che lui avrebbe amato di più: facendo rombare i motori delle loro motociclette. Il suono potente delle moto ha rotto il silenzio del pomeriggio, trasformandosi in un lungo applauso meccanico che ha scortato il feretro nel suo ultimo viaggio, sotto lo sguardo attento degli agenti impegnati a gestire la viabilità.