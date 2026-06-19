L’ultimo saluto a don Maurizio Canti: funerali sabato mattina, proclamato il lutto cittadino

La comunità di Gornate Superiore e l’intero territorio di Castiglione Olona si preparano a dare l’ultimo saluto a don Maurizio Canti, storico parroco della frazione scomparso all’età di 89 anni dopo quarant’anni di ministero al servizio della parrocchia di Santa Caterina.

I funerali saranno celebrati sabato 20 giugno alle 10 nella chiesa di Gornate Superiore, dove per decenni don Maurizio è stato punto di riferimento spirituale, culturale e umano per generazioni di fedeli.

Per testimoniare la vicinanza della comunità, il Comune di Castiglione Olona ha proclamato due giorni di lutto cittadino, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 giugno.

Quarant’anni accanto alla comunità

Nato a Milano il 18 settembre 1937, don Maurizio Canti aveva intrapreso la vocazione sacerdotale dopo una prima esperienza lavorativa nelle grandi aziende milanesi. Ordinato sacerdote nel 1969 dal cardinale Giovanni Colombo, arrivò a Gornate Superiore nel giugno del 1986, diventando negli anni una figura profondamente legata alla vita della frazione.

La sua attività pastorale è stata accompagnata da una vasta cultura e da numerosi interessi che spaziavano dalla spiritualità all’epistemologia, dall’arte all’archeologia, dall’impegno sociale alla tutela dell’ambiente.

Particolarmente nota era la sua passione per l’astronomia, coltivata anche attraverso la frequentazione del Gruppo Astronomico Tradatese e l’interesse per progetti di ricerca dedicati allo studio dei raggi cosmici.

Il cordoglio del Comune

In una nota diffusa dopo la scomparsa, il sindaco, l’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza hanno espresso il proprio dolore per la perdita di una figura considerata «un pilastro insostituibile, una guida saggia e un pezzo fondamentale della nostra storia e del nostro cuore».

Il Comune ha ricordato come già nel 2003 a don Maurizio fosse stato conferito il Sigillo Civico, la massima benemerenza cittadina, per il suo costante impegno al servizio della comunità, l’attenzione verso i giovani, il contributo alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico e la sensibilità verso l’ambiente.

Nel messaggio emerge il ricordo di un sacerdote capace di coniugare fede e cultura, tradizione e modernità. «Aveva il dono raro di saper parlare al cuore di chiunque, abbattendo ogni distanza», sottolinea l’amministrazione comunale, ricordando le sue omelie nelle quali trovavano spazio arte, storia, riflessioni sull’attualità e riferimenti alla musica contemporanea.

Un sacerdote vicino alla sua gente

Profondo era anche il legame con le associazioni del territorio, in particolare con il gruppo Alpini, accanto al quale aveva partecipato a numerose celebrazioni e pellegrinaggi in memoria dei caduti e dei dispersi di guerra.

Allo stesso tempo, don Maurizio aveva sempre mantenuto un forte rapporto con le tradizioni locali, come dimostrava la partecipazione alla storica benedizione dei trattori, appuntamento che celebrava il legame tra la comunità e il mondo agricolo.

«Oggi non piangiamo solo la perdita di un sacerdote, ma la scomparsa di un uomo straordinario che è entrato con delicatezza e forza nella vita di ciascuno di noi, lasciando un’impronta che il tempo non potrà cancellare», scrive l’Amministrazione guidata da Giancarlo Frigeri.