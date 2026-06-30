L’ultimo saluto ad Antonio Zappani: funerali il 1° luglio a Cugliate Fabiasco
L’uomo, 42anni, è morto in un incidente stradale verrà sepolto a Caroniti, in provincia di Vibo Valentia. I familiari cercano testimoni dell'incidente
Si terranno mercoledì 1° luglio alle 18.30, nella chiesa di San Giulio a Cugliate Fabiasco, i funerali di Antonio Zappani, il 42enne scomparso nei giorni scorsi in seguito al tragico incidente stradale avvenuto sulla Statale 233 a Cadegliano Viconago. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del Rosario, in programma alle 18.
Ad annunciarne la scomparsa sono la mamma, il papà, il fratello, la compagna Serena, le zie, i cugini, la nonna, i parenti e gli amici tutti. Dopo le esequie, la salma sarà trasferita in Calabria per la sepoltura nel cimitero di Caroniti di Joppolo (Vibo Valentia).
Nei giorni scorsi i familiari avevano lanciato un appello pubblico per raccogliere eventuali testimonianze utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente costato la vita ad Antonio. Attraverso un messaggio diffuso alla stampa, avevano invitato chiunque si trovasse a transitare lungo la Statale 233, nei pressi del Garage Monico, intorno alle 13.30 del 22 giugno, a mettersi in contatto con la famiglia o con i Carabinieri di Luino, nella speranza di fare piena luce sull’accaduto.
È deceduto il motociclista caduto sulla Statale verso Ponte Tresa
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