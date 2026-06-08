Lunedì su Radio Materia con La Portaverta da Laveno e il talento di Cast Gold

Venerdì sera abbiamo festa spegnendo la prima candelina ed è stato bellissimo ma oggi è lunedì ed è già ora di tornare a raccontare le storie delle persone e delle associazioni che passano da Radio Materia.

16,30 Soci All Time

La puntata numero 153 della nostra rubrica dedicata alle associazioni, in collaborazione con CSV Insubria, sarà dedicata a La Portaverta Aps, un’associazione di promozione sociale di Laveno Mombello che collabora con diverse realtà del territorio nella promozione culturale e sociale. Sarà con Iolanda Cannatà.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Oggi vi raccontiamo la storia di un ragazzo di Gazzada Schianno che ha mosso i suoi primi passi nel mondo del rap proprio qui a Materia con un corso di scrittura rap e oggi verrà a presentare il suo primo album. Ascolteremo un paio di canzoni e cercheremo di conoscere qualcosa in più di Gabriele aka Cast Gold.