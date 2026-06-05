Lungolana: domenica 14 giugno un abbraccio per la pace sul lago di Gavirate

C’è un gesto che vale più di mille parole: un abbraccio. E il 14 giugno 2026 il lungolago di Gavirate diventerà il palcoscenico di un abbraccio straordinario, collettivo, colorato, rivolto verso le acque del lago e verso il mondo. Si chiama Lungolana, e nasce dalla mente e dal cuore della Pro Loco di Gavirate insieme all’associazione di volontariato Varese in Maglia, con il patrocinio del Comune.

L’idea è tanto semplice quanto potente. Centinaia di partecipanti, avvolti in baktus e scialli artigianali, ben 450, realizzati a mano dalle volontarie e da tante mani amiche, comprese le donne del Servizio di Psichiatria SS Laghi, si stringeranno in fila lungo la riva per circa 500 metri, in un gesto simbolico dedicato alla pace nel mondo. Chi non ha lo scialle può partecipare ugualmente: l’importante è esserci.

Una giornata piena, dalle 10 alle 18

La mattina si apre con la distribuzione degli scialli e la prenotazione delle postazioni lungo il lago, mentre la Banda Musicale Città di Gavirate anima i vari angoli del lungolago. Dalle 12:00 alle 14:30 la Pro Loco propone un menù speciale, semplice e accessibile a tutti, e al bar Tamarindo Francisko accompagna gli aperitivi con musica anni ’90.

Alle 15:00 sarà Don Marco Casale, Prevosto di Gavirate, a impartire direttamente dalle acque del lago una benedizione dedicata alla pace. Alle 15:30 si chiude in musica con il concerto della Strange Fruit Band, con Giovanna Rateni e Marco Papa, che porteranno sul palco i grandi successi rock degli anni Settanta. Testimonial della giornata è Max Laudadio, da sempre vicino ai più fragili.

Il ricavato va a chi ne ha bisogno

Lungolana non è solo festa: è beneficenza concreta. Il ricavato sarà distribuito tra realtà del territorio scelte con attenzione ai bisogni reali di donne, uomini e bambini: la Cooperativa San Luigi, che sostiene uomini senza dimora e papà separati in emergenza economica e abitativa; l’Associazione EOS, impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne, per progetti di tutela, accoglienza e autonomia; e le società sportive Pallacanestro Femminile Gavirate e Atletica Gavirate, per garantire ai ragazzi l’accesso allo sport anche in situazioni di difficoltà economica.

Un territorio che si stringe insieme

La giornata vedrà la presenza di un’ampia rete di volontariato: Medici Senza Frontiere, Caritas di Gavirate, Action Aid, Lega Ambiente, Pane di S. Antonio, Amico Fragile, Polha, Cuorieroi per Bambini Eroi, Sulle Ali, Progetto Rughe e molte altre ancora. Speedy Creativa con Barbara Parietti realizzerà una mascotte insieme ai bambini; l’associazione Cuorieroi porterà il libro di Max Laudadio dedicato ai piccoli pazienti ospedalieri, con truccabimbi e tanto intrattenimento per i più piccoli.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà domenica 28 giugno 2026.