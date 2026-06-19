L’Università dell’Insubria festeggia 28 anni con una cerimonia dei laureati nel cuore di Varese

Il 14 luglio 1998 nasceva l’Università degli Studi dell’Insubria. Ventotto anni dopo, nella stessa data, l’Ateneo sceglie di celebrare l’anniversario con una giornata dedicata a chi in questi anni ha costruito qui il proprio percorso: la Festa dei Laureati e delle Laureate 2026, aperta a tutte e tutti coloro che hanno conseguito il titolo tra luglio 2022 e marzo 2026.

La giornata si aprirà nel tardo pomeriggio con un corteo accademico che attraverserà il cuore della città. Alle 18 la Magnifica Rettrice Maria Pierro, affiancata da direttori e direttrici di Dipartimento, delegati, delegate e dai laureati partecipanti, guiderà il corteo dalla sede del Rettorato in via Ravasi verso piazza della Repubblica, poi piazza Monte Grappa, fino ai Giardini Estensi. Un percorso pensato per testimoniare il legame tra l’Ateneo e il territorio, portando l’accademia dentro la vita della città.

«Questa festa – ha commentato la Rettrice – è prima di tutto per loro: per le laureate e i laureati che hanno scelto l’Insubria e che con il loro percorso hanno dato senso concreto a ventotto anni di università. Il nostro compleanno lo celebriamo mettendo al centro chi ha reso grande questo ateneo, giorno dopo giorno, aula dopo aula».

La cerimonia vera e propria prenderà avvio alle 18.30 ai Giardini Estensi con il saluto della Rettrice e si concluderà intorno alle 20.30.

Chi ha conseguito la laurea nel periodo indicato e non avesse ricevuto la comunicazione dell’Ateneo, o volesse partecipare pur non avendo ancora risposto, può scrivere a comunicazione@uninsubria.it entro il 30 giugno 2026. Ulteriori dettagli sul programma saranno comunicati nelle prossime settimane direttamente via e-mail agli iscritti.