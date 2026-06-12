L’Università dell’Insubria riporta a Varese la prestigiosa Oxford Residence Week

Per il secondo anno consecutivo Varese ospita uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi dedicati alla ricerca sull’imprenditorialità e sull’innovazione. Dal 14 al 19 giugno Villa Toeplitz sarà infatti la sede della Oxford Residence Week for Entrepreneurship Scholars, evento nato all’Università di Oxford e organizzato eccezionalmente fuori dal Regno Unito grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e il suo Dipartimento di Economia.

La conferma della città giardino come sede dell’iniziativa rappresenta un riconoscimento importante per l’ateneo e per il territorio, dopo il successo dell’edizione 2025 che aveva segnato la prima volta dell’evento al di fuori del contesto britannico.

Un laboratorio internazionale di idee e ricerca

Da oltre dieci anni la Oxford Residence Week è considerata un punto di riferimento per studiosi e ricercatori che si occupano di imprenditorialità, innovazione e sviluppo economico.

Il format, nato all’interno del Green Templeton College dell’Università di Oxford, punta a favorire il confronto tra accademici provenienti da discipline, Paesi e tradizioni di ricerca differenti. Durante la settimana, attraverso momenti di discussione informale e sessioni di lavoro condivise, prendono forma nuove collaborazioni scientifiche, progetti di ricerca e riflessioni che possono contribuire allo sviluppo di strategie e politiche per l’innovazione.

«La scelta di tornare a Varese testimonia la qualità dell’esperienza vissuta lo scorso anno e la capacità del territorio di offrire un contesto ideale per la ricerca e il dialogo», dice Alessia Pisoni (nella foto) professoressa del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria e responsabile scientifica dell’evento.

Villa Toeplitz al centro del confronto accademico

Immersa nel verde e da sempre considerata uno dei luoghi simbolo della città, Villa Toeplitz ospiterà le attività scientifiche della settimana.

Il programma prevede sessioni dedicate alla presentazione di ricerche in fase di sviluppo, momenti di approfondimento individuale e occasioni di confronto tra studiosi provenienti da Europa, Nord America e altri Paesi. Accanto ai ricercatori più affermati parteciperanno anche giovani studiosi, che avranno l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei principali esperti internazionali del settore.

La responsabilità scientifica dell’evento è affidata, oltre che ad Alessia Pisoni, al professor Saul Estrin della London School of Economics, alla professoressa Janet Bercovitz della University of Colorado Boulder e alla professoressa Maryann Feldman della Arizona State University.

L’apertura al Palace Grand Hotel

L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 14 giugno al Palace Grand Hotel di Varese, con un momento di accoglienza che coinvolgerà istituzioni, enti patrocinatori, rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale.

Per il direttore del Dipartimento di Economia dell’Insubria, Andrea Uselli, il ritorno della manifestazione rappresenta «un riconoscimento del valore scientifico e organizzativo espresso dal nostro Dipartimento e dal territorio varesino».

Anche la rettrice Maria Pierro sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «La presenza di studiosi provenienti da alcuni dei più prestigiosi atenei internazionali contribuirà a rafforzare ulteriormente le reti di collaborazione e la visibilità internazionale dell’Università dell’Insubria».

Una rete tra università, istituzioni e imprese

L’evento è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Avvocato Giovanni Valcavi per l’Università degli Studi dell’Insubria, di Openjobmetis, Intesa Sanpaolo, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese e di Elmec Informatica.

L’iniziativa gode inoltre del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Museo Castiglioni e Fondazione Morandini, a conferma della collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e realtà economiche del territorio per promuovere eventi di respiro internazionale.