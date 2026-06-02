Lupi a Monteviasco, l’allevatore: “In un anno ho perso sette capre, così diventa difficile andare avanti”

La presenza del lupo sulle montagne della provincia di Varese non è più una novità. Negli ultimi anni gli avvistamenti e le segnalazioni si sono intensificati, soprattutto nelle aree montane e di confine con il Piemonte e la Svizzera. Se da un lato il ritorno del grande predatore rappresenta un importante indicatore della biodiversità e della salute degli ecosistemi alpini e prealpini, dall’altro continua a suscitare preoccupazione tra allevatori e residenti.

Tra coloro che stanno vivendo direttamente le conseguenze del fenomeno c’è Giordano Tosi, allevatore di Monteviasco, piccolo borgo montano del Luinese raggiungibile attraverso la lunga scalinata e da un anno a questa parte anche con la funivia riattivata dopo diversi anni di stop. Tosi si dedica all’allevamento di capre, una passione che nel tempo è diventata parte integrante della sua vita.

«Ho 65 anni, e ho cominciato ad allevare quattordici anni fa», racconta. «La mia stalla si trova sopra Monteviasco. Da oltre un anno conviviamo con la presenza dei lupi e finora ho perso sette capre» (foto di repertorio, le immagini degli animali predati non erano pubblicabili poiché raccapriccianti)

Un bilancio pesante, soprattutto considerando il valore economico e affettivo degli animali. «Di una ne ho trovato soltanto il corpo. Quando vengono attaccate scappano terrorizzate e spesso non tornano più. Di altre due non ho più trovato traccia. Per me una capra è importante: servono circa due anni per allevarla e farla crescere, deve adattarsi all’ambiente e iniziare a produrre. Quando dopo tutto questo lavoro viene predata, oltre al dispiacere monta anche la rabbia».

Le predazioni, secondo il racconto dell’allevatore, non avverrebbero soltanto nelle ore notturne. «L’ultima capra me l’hanno presa in pieno giorno. Un mese e mezzo fa è avvenuta l’ultima predazione. Dopo l’attacco una delle capre è tornata il giorno seguente ma era talmente spaventata da non voler entrare in stalla». Oggi Tosi ha ridotto il numero degli animali al pascolo e tiene al riparo i capretti più giovani. «Ne ho ancora una decina e sto allevando alcuni piccoli che preferisco lasciare in stalla».

Uno dei temi più delicati riguarda le misure di prevenzione, unico strumento che gli esperti dicono essere utile in questo momento nel nostro Paese. «A Monteviasco è molto difficile applicare le soluzioni indicate dagli esperti. I pascoli sono stretti, dopo pochi metri iniziano rocce e pendii. Realizzare recinzioni efficaci non è semplice». Anche l’utilizzo dei cani da guardiania presenta criticità. «Qui passano molti escursionisti e turisti. Oltre al danno degli attacchi, rischierei problemi o contestazioni per la presenza dei potenti cani da gregge».

L’allevatore chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni. «Capisco che il lupo sia una specie protetta e che non si possa parlare di abbattimenti, ma servono controlli e supporto concreto per chi lavora in montagna».

Secondo i monitoraggi condotti negli ultimi anni, alcuni esemplari transitano regolarmente nelle aree montane del territorio, favorite anche dalla vicinanza con la Svizzera e con le popolazioni presenti nelle Alpi occidentali. Al momento, tuttavia, non risultano branchi stanziali ufficialmente certificati nel Varesotto, anche se le frequenti segnalazioni e i casi di predazione confermano una presenza sempre più stabile del predatore sul territorio. Una convivenza che rappresenta una sfida complessa, soprattutto per chi vive e lavora quotidianamente nelle zone più isolate della montagna.