Lupi a Monteviasco, l’allevatore: “In un anno ho perso sette capre, così diventa difficile andare avanti”
A raccontare la sua esperienza è Giordano Tosi, che negli ultimi mesi ha subito diverse predazioni. Diverse segnalazioni in provincia di Varese, dove la presenza del predatore è ormai consolidata, anche se non risultano al momento branchi stanziali
La presenza del lupo sulle montagne della provincia di Varese non è più una novità. Negli ultimi anni gli avvistamenti e le segnalazioni si sono intensificati, soprattutto nelle aree montane e di confine con il Piemonte e la Svizzera. Se da un lato il ritorno del grande predatore rappresenta un importante indicatore della biodiversità e della salute degli ecosistemi alpini e prealpini, dall’altro continua a suscitare preoccupazione tra allevatori e residenti.
Tra coloro che stanno vivendo direttamente le conseguenze del fenomeno c’è Giordano Tosi, allevatore di Monteviasco, piccolo borgo montano del Luinese raggiungibile attraverso la lunga scalinata e da un anno a questa parte anche con la funivia riattivata dopo diversi anni di stop. Tosi si dedica all’allevamento di capre, una passione che nel tempo è diventata parte integrante della sua vita.
«Ho 65 anni, e ho cominciato ad allevare quattordici anni fa», racconta. «La mia stalla si trova sopra Monteviasco. Da oltre un anno conviviamo con la presenza dei lupi e finora ho perso sette capre» (foto di repertorio, le immagini degli animali predati non erano pubblicabili poiché raccapriccianti)
Un bilancio pesante, soprattutto considerando il valore economico e affettivo degli animali. «Di una ne ho trovato soltanto il corpo. Quando vengono attaccate scappano terrorizzate e spesso non tornano più. Di altre due non ho più trovato traccia. Per me una capra è importante: servono circa due anni per allevarla e farla crescere, deve adattarsi all’ambiente e iniziare a produrre. Quando dopo tutto questo lavoro viene predata, oltre al dispiacere monta anche la rabbia».
Le predazioni, secondo il racconto dell’allevatore, non avverrebbero soltanto nelle ore notturne. «L’ultima capra me l’hanno presa in pieno giorno. Un mese e mezzo fa è avvenuta l’ultima predazione. Dopo l’attacco una delle capre è tornata il giorno seguente ma era talmente spaventata da non voler entrare in stalla». Oggi Tosi ha ridotto il numero degli animali al pascolo e tiene al riparo i capretti più giovani. «Ne ho ancora una decina e sto allevando alcuni piccoli che preferisco lasciare in stalla».
“Ho visto un lupo!”: le buone norme di comportamento per una convivenza sicura
Uno dei temi più delicati riguarda le misure di prevenzione, unico strumento che gli esperti dicono essere utile in questo momento nel nostro Paese. «A Monteviasco è molto difficile applicare le soluzioni indicate dagli esperti. I pascoli sono stretti, dopo pochi metri iniziano rocce e pendii. Realizzare recinzioni efficaci non è semplice». Anche l’utilizzo dei cani da guardiania presenta criticità. «Qui passano molti escursionisti e turisti. Oltre al danno degli attacchi, rischierei problemi o contestazioni per la presenza dei potenti cani da gregge».
L’allevatore chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni. «Capisco che il lupo sia una specie protetta e che non si possa parlare di abbattimenti, ma servono controlli e supporto concreto per chi lavora in montagna».
Secondo i monitoraggi condotti negli ultimi anni, alcuni esemplari transitano regolarmente nelle aree montane del territorio, favorite anche dalla vicinanza con la Svizzera e con le popolazioni presenti nelle Alpi occidentali. Al momento, tuttavia, non risultano branchi stanziali ufficialmente certificati nel Varesotto, anche se le frequenti segnalazioni e i casi di predazione confermano una presenza sempre più stabile del predatore sul territorio. Una convivenza che rappresenta una sfida complessa, soprattutto per chi vive e lavora quotidianamente nelle zone più isolate della montagna.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.