Lutto nel mondo dello sport: addio a bomber Igor Protti
Profondo cordoglio nel mondo dello sport per la scomparsa a 58 anni dell'attaccante che riuscì nell'impresa di vincere la classifica cannonieri in tre diverse categorie professionistiche
Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Igor Protti, indimenticabile attaccante che si è spento all’età di 58 anni. La notizia della morte del bomber ha suscitato profonda commozione in tutta Italia, legandosi in particolare al ricordo delle piazze in cui ha lasciato un segno indelebile.
Il re dei bomber tra Serie A e Serie C
Protti è passato alla storia del calcio per una straordinaria impresa statistica e umana: è stato capace di vincere la classifica dei marcatori in Serie A, Serie B e Serie C1. Un record di longevità e doti realizzative che, nella storia del calcio italiano, condivide soltanto con Dario Hübner.
Il culmine della sua carriera nella massima serie è arrivato nella stagione 1995-1996 con la maglia del Bari. In quell’anno, Protti si laureò capocannoniere del campionato di Serie A realizzando ben 24 reti, un traguardo eccezionale che lo consacrò definitivamente tra i grandi del nostro calcio.
Oltre all’esperienza pugliese, il nome di Igor Protti resta legato in modo viscerale al Livorno. In Toscana l’attaccante è diventato un vero e proprio simbolo, conquistando promozioni e guidando la squadra a suon di gol, fino a diventare una leggenda assoluta per tutta la tifoseria amaranto e venendo nominato cittadino onorario.
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