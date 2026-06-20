LuvinateCultura fa tappa a Besozzo: cittadini alla scoperta del palazzo nobiliare e del castello medievale

Nuova tappa questa mattina, sabato 20 giugno, per il progetto LuvinateCultura, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Luvinate nata per far scoprire ai cittadini le bellezze e le ricchezze storiche del territorio locale. Un gruppo di residenti ha visitato il centro storico di Besozzo, alla scoperta dell’architettura nobiliare e religiosa del Seicento.

Il percorso tra i tesori di Besozzo

La comitiva ha potuto ammirare da vicino le principali tappe storiche del borgo, a partire dal seicentesco palazzo Besozzi-Maggi, attuale sede del Municipio. Il tour guidato ha poi toccato l’area medievale del Castello, la chiesa Prepositurale dei Santi Alessandro e Tiburzio e la cappella di Santa Caterina.

L’accesso straordinario ai luoghi simbolo della comunità è stato reso possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione garantite dall’amministrazione locale e dalla parrocchia.

I saluti istituzionali in Municipio

Il tour ha preso il via ufficialmente alle ore 9.30 davanti al palazzo comunale. Qui i partecipanti hanno ricevuto un’accoglienza ufficiale da parte delle istituzioni dei due paesi coinvolti.

«Abbiamo voluto portare i saluti della comunità – le parole di Gianluca Coghetto, sindaco di Besozzo – accogliendo con piacere i turisti e i colleghi amministratori in questa giornata di scoperta». Ad accompagnare il gruppo, insieme al sindaco di Luvinate Alessandro Boriani, c’era Umberto Vanotti, esperto del Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello che ha fatto da guida per tutta la durata dell’itinerario.

Il bilancio e i prossimi appuntamenti autunnali

Quella di Besozzo rappresenta la quinta tappa del percorso culturale ideato dal Comune di Luvinate. Il progetto è iniziato a gennaio con la visita guidata al Castello di Masnago a Varese, seguita dall’appuntamento al Museo Archeologico di Villa Mirabello. Il viaggio nel territorio è poi proseguito al Museo della Collegiata a Castiglione Olona e, nel mese di maggio, a Villa Panza.

Gli organizzatori sono già al lavoro per definire il calendario delle prossime proposte autunnali. Tra i beni in programma ci sono il Museo Bodini, Villa Macchi a Morazzone e l’Isolino Virginia, il sito Unesco recentemente riaperto al pubblico. Per informazioni e adesioni è possibile contattare direttamente gli uffici del Comune.