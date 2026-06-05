Mai così tanti detenuti eppure nelle carceri ci sono ancora posti liberi. Non è l’Italia ma la Svizzera

In Svizzera il numero di persone detenute ha raggiunto il livello più alto da quando esiste la rilevazione: al 31 gennaio 2026 erano 7.119, il dato più elevato dal 1988. Eppure le carceri elvetiche non sono al collasso. È quanto emerge dalla statistica sulle condanne penali e su quella sulla privazione della libertà, pubblicate dall’Ufficio federale di statistica (UST). I 90 istituti penitenziari attualmente in funzione in Confederazione dispongono di 7.373 posti: il tasso di occupazione si ferma quindi al 97%, con 254 posti ancora teoricamente liberi.

Il confronto con l’Italia: il divario è enorme

È un dato che pare banale e scontato non fosse che il quadro cambia radicalmente attraversando il confine. Secondo il XXII Rapporto dell’associazione Antigone, presentato lo scorso maggio, al 30 aprile 2026 nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti che si riducono a soli 46.318 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha così raggiunto il 139,1%: per ogni cento posti disponibili ci sono quasi 140 detenuti. Il monitoraggio quotidiano di Info Data del Sole 24 Ore aveva già fotografato la crescita del fenomeno: dal 134% di giugno 2025 al 138% di marzo 2026. Settantatré istituti italiani superano il 150% di affollamento e in otto carceri si supera il 200%, con punte come Lucca (240%) e Foggia (225%).

Le condanne in Svizzera: oltre 110mila, metà per il codice della strada

Nel 2025 il casellario giudiziale svizzero ha registrato 111.962 condanne di adulti. Più della metà, 57.150, riguarda crimini o delitti previsti dalla legge federale sulla circolazione stradale. Tra le 38.406 iscrizioni relative al codice penale, i reati contro il patrimonio rappresentano la quota più consistente (48%, pari a 18.422 casi), seguiti dai reati contro la vita e l’integrità della persona (12%, 4.716) e da quelli contro l’integrità sessuale (3%, 1.116).

Pene detentive brevi ai minimi storici

Continua il calo delle pene detentive di breve durata senza condizionale: nel 2025 ne sono state pronunciate 2.937, il valore più basso dall’introduzione, nel 2007, della pena pecuniaria come sanzione sostitutiva. Da quasi vent’anni la pena pecuniaria con condizionale è la sanzione più applicata: nel 2025 è stata erogata 78.693 volte e, secondo l’UST, la condizionale viene poi revocata soltanto nel 7% dei casi. Quasi sempre la pena pecuniaria è accompagnata da una multa, che invece non viene mai sospesa.

Espulsioni stabili: oltre la metà superano i cinque anni

Nel 2025 le espulsioni pronunciate dai tribunali svizzeri sono state 2.272, di cui il 94% obbligatorie. Più della metà ha una durata superiore a cinque anni. Tra i condannati all’espulsione, il 37% proviene da un Paese dell’Unione europea.

Una crescita da relativizzare

L’UST sottolinea infine un aspetto significativo: pur essendo il numero assoluto di detenuti il più alto di sempre, se rapportato alla popolazione residente la proporzione resta inferiore a quella registrata dieci anni fa. Un elemento che, nelle valutazioni dell’ufficio federale, induce a relativizzare la portata dell’aumento.