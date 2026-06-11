Malnate Ideale boccia il parco giochi vicino al cimitero. Inopportuno “un luogo destinato al gioco e allo svago”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Malnate Ideale

P.g.t di Malnate ed area giochi al cimitero: quando il buon senso va in vacanza

Malnate Ideale guarda con stupore alla proposta contenuta nel nuovo PGT di collocare un’area giochi per bambini nelle immediate vicinanze del cimitero cittadino.

Ancora più sorprendente della proposta stessa appare la volonta’ della maggioranza di sinistra di imporre questa opera, che sembra non cogliere l’evidente inopportunità di una scelta che molti cittadini faticano a comprendere.

Nessuno contesta la necessità di creare nuovi spazi dedicati ai bambini e alle famiglie. Ci chiediamo però come sia possibile che, in un intero territorio comunale, si sia ritenuto opportuno individuare proprio l’area adiacente al cimitero per realizzare un luogo destinato al gioco e allo svago.

Il problema non riguarda l’area giochi. Il problema riguarda il luogo.

Il cimitero rappresenta uno spazio di raccoglimento, memoria e rispetto. È il luogo dove le famiglie ricordano i propri cari, non un’area da trasformare nell’ennesimo spazio multifunzionale. Confondere tutto con tutto significa perdere il senso dei luoghi e del loro valore simbolico.

Del resto, questa amministrazione sembra dimostrare da tempo una particolare difficoltà nel riconoscere l’importanza dei luoghi identitari della nostra comunità. La scarsa attenzione riservata alla Cappella di San Rocco ne è un esempio evidente. Oggi tocca al cimitero diventare oggetto di una pianificazione che appare più ideologica che rispettosa delle sensibilità diffuse tra i cittadini.

Malnate Ideale ritiene che il progresso non consista nel cancellare ogni distinzione tra ciò che è opportuno e ciò che non lo è. Una comunità matura sa creare spazi per il futuro senza perdere il rispetto per la memoria.

Forse prima di progettare nuove altalene sarebbe utile recuperare un po’ di buon senso.