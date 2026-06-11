Malnate Ideale boccia il parco giochi vicino al cimitero. Inopportuno “un luogo destinato al gioco e allo svago”
La lista contraria alla previsione nel nuovo Piano di Governo del Territorio
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Malnate Ideale
P.g.t di Malnate ed area giochi al cimitero: quando il buon senso va in vacanza
Malnate Ideale guarda con stupore alla proposta contenuta nel nuovo PGT di collocare un’area giochi per bambini nelle immediate vicinanze del cimitero cittadino.
Ancora più sorprendente della proposta stessa appare la volonta’ della maggioranza di sinistra di imporre questa opera, che sembra non cogliere l’evidente inopportunità di una scelta che molti cittadini faticano a comprendere.
Nessuno contesta la necessità di creare nuovi spazi dedicati ai bambini e alle famiglie. Ci chiediamo però come sia possibile che, in un intero territorio comunale, si sia ritenuto opportuno individuare proprio l’area adiacente al cimitero per realizzare un luogo destinato al gioco e allo svago.
Il problema non riguarda l’area giochi. Il problema riguarda il luogo.
Il cimitero rappresenta uno spazio di raccoglimento, memoria e rispetto. È il luogo dove le famiglie ricordano i propri cari, non un’area da trasformare nell’ennesimo spazio multifunzionale. Confondere tutto con tutto significa perdere il senso dei luoghi e del loro valore simbolico.
Del resto, questa amministrazione sembra dimostrare da tempo una particolare difficoltà nel riconoscere l’importanza dei luoghi identitari della nostra comunità. La scarsa attenzione riservata alla Cappella di San Rocco ne è un esempio evidente. Oggi tocca al cimitero diventare oggetto di una pianificazione che appare più ideologica che rispettosa delle sensibilità diffuse tra i cittadini.
Malnate Ideale ritiene che il progresso non consista nel cancellare ogni distinzione tra ciò che è opportuno e ciò che non lo è. Una comunità matura sa creare spazi per il futuro senza perdere il rispetto per la memoria.
Forse prima di progettare nuove altalene sarebbe utile recuperare un po’ di buon senso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.