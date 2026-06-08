Varese News

Politica

Malnate Ideale: “Il voto sul verde può mettere in crisi la maggioranza Cannito”

La lista malnatese ha scritto un comunicato: “La bocciatura delle osservazioni a tutela del verde potrebbe quindi aprire una frattura politica all'interno della stessa maggioranza e mettere in discussione la credibilità ambientalista di chi governa"

sala consiliare malnate

«Il voto sulle osservazioni al PGT riguardanti Gurone potrebbe trasformarsi in un serio problema politico per la maggioranza di sinistra guidata dal sindaco Cannito», lo scrive Malnate Ideale in un comunicato alla vigilia della commissione territorio di lunedì 8 giugno.

«Le osservazioni presentate a difesa delle aree verdi – prosegue la nota della lista malnatese – mettono infatti in difficoltà una parte della maggioranza, chiamata a scegliere tra la tutela del territorio e un piano urbanistico che rischia di aprire la strada a nuove realtà commerciali. L’amministrazione continua a presentare il PGT come uno strumento per aumentare servizi, verde pubblico e parcheggi. Tuttavia, molti cittadini vedono una realtà diversa: nuove edificazioni e nuovi insediamenti commerciali mentre le numerose aree dismesse del territorio restano inutilizzate da decenni».

«Ancora una volta – conclude – emerge quello che può essere definito l’ambientalismo del parcheggio e del centro commerciale. La sinistra malnatese parla di sostenibilità, ma continua a puntare sul consumo di aree verdi invece di privilegiare il recupero dell’esistente. La bocciatura delle osservazioni a tutela del verde potrebbe quindi aprire una frattura politica all’interno della stessa maggioranza e mettere in discussione la credibilità ambientalista di chi governa Malnate».

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.