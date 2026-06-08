Malnate Ideale: “Il voto sul verde può mettere in crisi la maggioranza Cannito”

«Il voto sulle osservazioni al PGT riguardanti Gurone potrebbe trasformarsi in un serio problema politico per la maggioranza di sinistra guidata dal sindaco Cannito», lo scrive Malnate Ideale in un comunicato alla vigilia della commissione territorio di lunedì 8 giugno.

«Le osservazioni presentate a difesa delle aree verdi – prosegue la nota della lista malnatese – mettono infatti in difficoltà una parte della maggioranza, chiamata a scegliere tra la tutela del territorio e un piano urbanistico che rischia di aprire la strada a nuove realtà commerciali. L’amministrazione continua a presentare il PGT come uno strumento per aumentare servizi, verde pubblico e parcheggi. Tuttavia, molti cittadini vedono una realtà diversa: nuove edificazioni e nuovi insediamenti commerciali mentre le numerose aree dismesse del territorio restano inutilizzate da decenni».

«Ancora una volta – conclude – emerge quello che può essere definito l’ambientalismo del parcheggio e del centro commerciale. La sinistra malnatese parla di sostenibilità, ma continua a puntare sul consumo di aree verdi invece di privilegiare il recupero dell’esistente. La bocciatura delle osservazioni a tutela del verde potrebbe quindi aprire una frattura politica all’interno della stessa maggioranza e mettere in discussione la credibilità ambientalista di chi governa Malnate».