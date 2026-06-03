Malnate piange Virginia Butti, titolare per oltre un decennio del Byblos Cafè
Aveva 65 e da tempo affrontava la malattia. Per un decennio è stata il volto del noto locale insieme al figlio Marco affacciato su piazza delle Tessitrici
Si è spenta all’età di 65 anni Virginia Butti, figura molto conosciuta a Malnate per aver gestito per oltre un decennio, insieme al figlio Marco, il Byblos Cafè, locale affacciato nella centrale piazza delle Tessitrici.
Il cordoglio
Il ricordo è quello di una donna forte, dal carattere deciso e che ha saputo combattere la lunga malattia con grande forza, restando legata ai suoi affetti e al ricordo del tempo trascorso nel suo bar.
L’ultimo saluto alla Virgy sarà giovedì 4 giugno alle ore 15 con i funerali che si terranno a Uggiate con Ronago.
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