Malnate piange Virginia Butti, titolare per oltre un decennio del Byblos Cafè

Si è spenta all’età di 65 anni Virginia Butti, figura molto conosciuta a Malnate per aver gestito per oltre un decennio, insieme al figlio Marco, il Byblos Cafè, locale affacciato nella centrale piazza delle Tessitrici.

Il cordoglio

Il ricordo è quello di una donna forte, dal carattere deciso e che ha saputo combattere la lunga malattia con grande forza, restando legata ai suoi affetti e al ricordo del tempo trascorso nel suo bar.

L’ultimo saluto alla Virgy sarà giovedì 4 giugno alle ore 15 con i funerali che si terranno a Uggiate con Ronago.