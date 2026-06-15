Malpensa, “la Zona Logistica Semplificata battaglia del territorio, il sostegno di Confindustria è fondamentale”

«Come consigliere delegato ed ex sindaco di un Comune del Cuv, ho molto apprezzato la richiesta di supporto per una Zona Logistica Semplificata nell’intorno dell’aeroporto. Si tratta di una battaglia per la quale i Comuni del territorio si spendono dal 2018, prima con il progetto Zes e successivamente con la proposta di Zls».

Stefano Bellaria, consigliere provinciale delegato a Malpensa e alla Transizione ecologica, interviene dopo l’assemblea annuale di Confindustria Varese e le dichiarazioni del presidente Roberto Grassi Galdabini, che ha rilanciato la richiesta di una Zona Logistica Semplificata nell’area dell’aeroporto di Malpensa.

Bellaria ricorda come anche la Provincia di Varese abbia sostenuto il percorso: «La Provincia ha firmato una richiesta condivisa sul tema insieme a Confindustria Varese. Per questo il sostegno dell’associazione degli industriali è fondamentale e rappresenta uno stimolo importante. Ringrazio il presidente Galdabini per aver riportato con forza il tema all’attenzione del dibattito pubblico».

Secondo il consigliere delegato (fino a pochi giorni fa sindaco di Somma Lombardo, Comune “natale” di Malpensa), l’istituzione della Zona Logistica Semplificata potrebbe rappresentare un’opportunità strategica per il territorio non solo sotto il profilo economico ma anche urbanistico. «Chissà, potrebbe essere la volta buona – osserva Bellaria –. Uno strumento di questo tipo potrebbe contribuire anche alla rigenerazione di aree dismesse di cui il nostro territorio ha bisogno, favorendo nuovi investimenti e nuove opportunità di sviluppo».

Bellaria ha poi espresso apprezzamento anche per i riferimenti fatti da Galdabini al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp), recentemente adottato dalla Provincia di Varese.

«Ho apprezzato i complimenti rivolti al lavoro svolto sul Ptcp. È il riconoscimento di un lavoro di squadra costruito insieme a numerosi stakeholder del territorio, con l’obiettivo di tenere insieme sviluppo e sostenibilità. Anche per questo desidero ringraziare il presidente Galdabini».