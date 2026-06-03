Maltempo a Cocquio Trevisago, conclusi gli interventi di messa in sicurezza: il sindaco ringrazia Protezione Civile e volontari

Anche Cocquio Trevisago è stato interessato dagli effetti della forte ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore la provincia di Varese, causando allagamenti, smottamenti e numerosi interventi di emergenza in diversi comuni del territorio.

Le intense precipitazioni e i temporali che si sono abbattuti sul Varesotto hanno provocato criticità anche nel comune della Valcuvia, dove la grande quantità di acqua caduta in poche ore ha determinato problemi alla viabilità, con il trascinamento sulla carreggiata di fango, rami, detriti e altro materiale che ha richiesto interventi immediati di pulizia e messa in sicurezza.

Fin dalle prime ore della mattinata il Comune ha attivato le operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo le strade e nelle aree maggiormente colpite. I lavori si sono protratti per tutta la giornata e si sono conclusi nelle ultime ore, consentendo di riportare sotto controllo le principali situazioni di criticità.

A fare il punto della situazione è stato il sindaco Danilo Centrella, che ha voluto esprimere pubblicamente la gratitudine dell’amministrazione comunale verso quanti si sono impegnati nelle operazioni di emergenza.

«Desidero rivolgere un grande e sincero ringraziamento ai volontari della Protezione Civile di Cocquio Trevisago – ha dichiarato il primo cittadino – che ancora una volta hanno dimostrato senso del dovere, competenza e grande attaccamento alla comunità. Sono intervenuti sotto la pioggia e nel fango per aiutare i cittadini e proteggere il territorio».

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai componenti dell’amministrazione comunale che hanno seguito da vicino l’evolversi della situazione, collaborando con i volontari e supportando gli interventi sul territorio.

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteorologiche, il Comune invita i cittadini a mantenere alta l’attenzione nelle prossime ore, in particolare lungo le strade secondarie, nelle vicinanze di corsi d’acqua, tombini, scarpate e nelle zone dove potrebbero essere ancora presenti residui di fango o materiale trasportato dalle piogge.

L’amministrazione ha inoltre ricordato che eventuali nuove criticità possono essere segnalate agli uffici comunali o alla Polizia Locale per consentire interventi tempestivi. Una giornata difficile, dunque, ma che ha evidenziato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra istituzioni, volontari e cittadini nei momenti di emergenza.