Maltempo, Cia Centro Lombardia al lavoro per segnalazioni dei danni agricoli

Cia Centro Lombardia segue con massima attenzione gli effetti del violento evento meteorologico che nella giornata di ieri ha interessato l’area est della provincia di Milano, la Brianza monzese e parte della provincia di Bergamo, con temporali intensi, precipitazioni abbondanti, raffiche di vento e grandinate localmente di forte intensità.

Il sistema temporalesco ha determinato fenomeni improvvisi e concentrati in un arco di tempo molto breve, causando danni diffusi alle colture in campo aperto, (mais, frumento, orzo, triticale, soia, sorgo, ecc.) oltre a orticole e altre produzioni stagionali. In diverse aree si registrano inoltre danni e frutteti in fase produttiva.

Le conseguenze si estendono anche alle strutture aziendali, con danneggiamenti a serre, coperture, reti antigrandine e impianti irrigui, oltre a criticità sulla viabilità rurale dovute ad allagamenti e detriti che ostacolano le attività agricole.

Cia Centro Lombardia evidenzia come eventi di questo tipo incidano in modo diretto sulla continuità produttiva delle aziende agricole, generando perdite economiche immediate, riduzione delle rese e ulteriori costi di ripristino.

L’organizzazione ha attivato la raccolta delle segnalazioni dalle imprese associate, con richiesta di invio di documentazione fotografica e informazioni utili alla ricognizione dei danni subiti. L’obiettivo è costruire un quadro aggiornato della situazione e supportare l’attivazione delle misure di sostegno più adeguate.

Cia Centro Lombardia proseguirà il coordinamento con le strutture territoriali e le istituzioni competenti per garantire una risposta tempestiva alle aziende agricole coinvolte.

Gli agricoltori interessati sono invitati a rivolgersi agli uffici territoriali Cia per la segnalazione dei danni e per ricevere supporto nelle procedure di raccolta e gestione delle informazioni.