Maltempo, il Varesotto la provincia più colpita della Lombardia: oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco

È stata la provincia di Varese la più colpita dalla violenta ondata di maltempo che nella giornata di martedì ha attraversato la Lombardia, lasciandosi alle spalle allagamenti, alberi pericolanti, smottamenti e numerosi disagi alla circolazione. Fortunatamente il fronte perturbato si è ormai allontanato e da oggi il tempo è destinato a migliorare sensibilmente.

Secondo il bilancio diffuso dai Vigili del Fuoco, nelle ultime ore sono stati effettuati complessivamente 516 interventi in tutta la regione per far fronte alle conseguenze delle intense precipitazioni e delle forti raffiche di vento.

Il territorio più colpito è stato proprio quello varesino, dove sono stati eseguiti circa 150 interventi, seguito dalla Città Metropolitana di Milano con 100 e dalla provincia di Monza e Brianza con 79. Numerose richieste di soccorso sono arrivate anche dalle province di Lodi (54), Cremona (44) e Pavia (24).

Nel dettaglio, le operazioni hanno riguardato soprattutto danni provocati dall’acqua, con 303 interventi tra allagamenti di abitazioni, cantine, sottopassi e strade. A questi si aggiungono 150 interventi per alberi pericolanti o abbattuti dal vento, 17 dissesti statici, 12 prosciugamenti, 12 fuoriuscite d’acqua, sette danni a coperture, sei frane, cinque crolli parziali e quattro casi di straripamenti o inondazioni.

Particolarmente impegnative sono state le operazioni nelle aree dell’alto Milanese, del Saronnese, del Legnanese e del Varesotto, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati in tratti stradali allagati e numerose squadre sono state impegnate per la messa in sicurezza di alberature e strutture danneggiate.

Tra gli episodi più significativi registrati in Lombardia figura anche lo scoperchiamento di un edificio scolastico a San Giovanni in Croce, nel Mantovano (nella foto), causato dalle forti raffiche di vento.

Sul fronte meteorologico, le previsioni indicano un rapido miglioramento. Già nella notte tra martedì e mercoledì le schiarite hanno iniziato a farsi strada da ovest e la giornata odierna sarà in prevalenza soleggiata, con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Giovedì è previsto un graduale aumento della nuvolosità con possibili piogge sparse in serata, mentre tra venerdì e sabato il tempo dovrebbe mantenersi generalmente stabile, con solo qualche isolato rovescio sulle zone alpine e prealpine.

Dopo ore di intensa attività, i Vigili del Fuoco stanno completando gli ultimi interventi di messa in sicurezza, mentre la situazione sul territorio è ormai in progressivo ritorno alla normalità.