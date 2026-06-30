Maltempo in arrivo sul Varesotto, scatta l’allerta meteo: arancione nel Basso Varesotto, gialla sui laghi e le Prealpi

Dopo l’ondata di caldo africano dei giorni scorsi, il cambio di passo annunciato dai meteorologi arriva accompagnato dal maltempo. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta di protezione civile per rischio idro-meteo, con effetti previsti soprattutto per la giornata di domani, mercoledì 1° luglio.

Per la provincia di Varese il quadro è diviso in due fasce, con livelli di criticità differenti.

Allerta arancione nel Basso Varesotto

La porzione meridionale del territorio provinciale rientra nella zona omogenea del “Nodo idraulico di Milano”, che comprende anche parte delle province di Milano, Monza Brianza, Como e Lecco. Qui è stata attivata l’allerta arancione per rischio temporali, valida dalle 11 di domani fino alla mezzanotte tra il 1° e il 2 luglio.

Allerta gialla sui laghi e le Prealpi

La fascia centro-settentrionale della provincia, che corrisponde alla zona “Laghi e Prealpi Varesine” è interessata invece da un’allerta gialla sia per rischio temporali sia per rischio vento forte. Il codice giallo per i temporali è in vigore dalle 11 di domani fino alla mezzanotte; quello per il vento dalle 12 di domani fino alle 6 di giovedì 2 luglio.

Cosa è previsto

Secondo la sintesi meteorologica regionale, la giornata di oggi resta ancora influenzata dall’alta pressione, ma con la possibilità di rovesci e temporali locali, anche di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento, pioggia (30-50 mm) e grandine di piccole-medie dimensioni, soprattutto sulle Prealpi.

La svolta è attesa per domani, quando una saccatura in arrivo sull’Europa settentrionale porterà maggiore instabilità sulla Lombardia. Nella prima parte della giornata sono previsti rovesci e temporali su Alpi e Prealpi; nel pomeriggio e in serata i temporali diventeranno diffusi, in transito da nord-ovest verso sud-est, localmente di forte intensità, con raffiche di vento forti o molto forti (fino a 70-90 km/h) e possibili grandinate con chicchi di medie-grandi dimensioni. Il passaggio del fronte sarà seguito da un rinforzo del vento settentrionale, con raffiche che sulla pianura occidentale potranno raggiungere i 90-110 km/h.