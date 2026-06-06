Maltempo in Lombardia: oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco
Le richieste di soccorso hanno riguardato prevalentemente danni d’acqua e allagamenti, alberi pericolanti o caduti, nonché verifiche di stabilità di edifici e strutture. A Varese 30 interventi nella notte
Dalla mattinata di ieri, venerdì 5 giugno, fino alle ore 9:30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco della Lombardia hanno effettuato 127 interventi riconducibili all’ondata di maltempo che ha interessato diverse aree della regione.
Le richieste di soccorso hanno riguardato prevalentemente danni d’acqua e allagamenti, alberi pericolanti o caduti, nonché verifiche di stabilità di edifici e strutture.
Nel dettaglio, sono stati effettuati 67 interventi per danni d’acqua, 48 per alberi pericolanti, 24 per verifiche statiche e dissesti, 7 per alberi caduti, 6 per appartamenti allagati, 3 per allagamenti, 3 per infiltrazioni d’acqua e 2 per sottopassi allagati.
Le province maggiormente interessate risultano Milano con 60 interventi, Monza e Brianza con 20 e Brescia con 43. Seguono Varese con 30 interventi e Bergamo con 26 interventi ciascuna, Como con 33 e Lecco 19.
Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato senza sosta per la messa in sicurezza di alberature, edifici e infrastrutture, il prosciugamento di locali allagati e la rimozione delle situazioni di pericolo causate dalle avverse condizioni meteorologiche.
La situazione risulta attualmente sotto controllo e non si segnalano particolari criticità in atto. Il meteo annuncia per le prossime ore un netto miglioramento della situazione: dopo le piogge di questa mattina, le nubi lasceranno il posto al sole. Domani, domenica, la situazione sarà in ulteriore miglioramento, con temperature massime in aumento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.