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Maltempo in Lombardia: oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco

Le richieste di soccorso hanno riguardato prevalentemente danni d’acqua e allagamenti, alberi pericolanti o caduti, nonché verifiche di stabilità di edifici e strutture. A Varese 30 interventi nella notte

Maltempo in Lombardia, oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco

Dalla mattinata di ieri, venerdì 5 giugno, fino alle ore 9:30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco della Lombardia hanno effettuato 127 interventi riconducibili all’ondata di maltempo che ha interessato diverse aree della regione.

Le richieste di soccorso hanno riguardato prevalentemente danni d’acqua e allagamenti, alberi pericolanti o caduti, nonché verifiche di stabilità di edifici e strutture.

Nel dettaglio, sono stati effettuati 67 interventi per danni d’acqua, 48 per alberi pericolanti, 24 per verifiche statiche e dissesti, 7 per alberi caduti, 6 per appartamenti allagati, 3 per allagamenti, 3 per infiltrazioni d’acqua e 2 per sottopassi allagati.

Le province maggiormente interessate risultano Milano con 60 interventi, Monza e Brianza con 20 e Brescia con 43. Seguono Varese con 30 interventi e Bergamo con 26 interventi ciascuna, Como con 33 e Lecco 19.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato senza sosta per la messa in sicurezza di alberature, edifici e infrastrutture, il prosciugamento di locali allagati e la rimozione delle situazioni di pericolo causate dalle avverse condizioni meteorologiche.

La situazione risulta attualmente sotto controllo e non si segnalano particolari criticità in atto. Il meteo annuncia per le prossime ore un netto miglioramento della situazione: dopo le piogge di questa mattina, le nubi lasceranno il posto al sole. Domani, domenica, la situazione sarà in ulteriore miglioramento, con temperature massime in aumento.

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Roberta Bertolini
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Pubblicato il 06 Giugno 2026
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