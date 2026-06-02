Maltempo, la protezione civile della Lombardia dirama una allerta arancione su Varese e Milano

La cartina dei rischi legati al dissesto idrogeologico per le prossime ore parla chiaro: due aree della regione sono in queste ore esposte ad un rischio di livello “arancione” su una scala di quattro colori da verde a rosso. Le aree in questione sono la provincia di Varese e il nodo idraulico di Milano (la confluenza di numerosi corsi d’acqua).

Secondo le previsioni meteo regionali, il transito di una perturbazione da ovest verso est ha portato precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale, risultate più intense sulle Prealpi e sull’alta pianura, con possibili accumuli complessivi fino a 80-100 millimetri soprattutto nella fascia pedemontana e sui primi rilievi.

i prevedono possibili picchi di cumulata pari a 80-100 mm, in particolare nella fascia pedemontana e sui primi rilievi.

In provincia di Varese, già nelle ore mattutine si sono registrati allagamenti localizzati e interventi per la rimozione di alberi e rami caduti, oltre a segnalazioni legate a piccoli smottamenti e cedimenti del terreno nelle aree più fragili del territorio. Le criticità hanno interessato in particolare le zone prealpine e le valli, dove la saturazione del suolo ha aumentato il rischio idrogeologico.

Nel corso della giornata sono attesi ulteriori rovesci e temporali, con una graduale attenuazione dei fenomeni più intensi solo in serata, a partire dai settori occidentali della regione. In montagna, i venti si manterranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rotazione da nord nelle ore serali, mentre in pianura si registreranno raffiche da est fino al tardo pomeriggio.

Per la giornata di domani, 3 giugno, è prevista una fase più stabile con schiarite a partire da ovest, pur con possibili residui temporali sui settori orientali della regione nelle ore pomeridiane.

Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle aree già interessate da dissesto idrogeologico, dove il terreno resta particolarmente instabile dopo le piogge intense delle ultime ore.

MILANO

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione (moderata) per rischio idrogeologico e gialla (ordinaria) per rischio idraulico e temporali. L’allerta arancione per rischio idrogeologico è in vigore dalle 14 di oggi, martedì 2 giugno, fino alla mezzanotte di mercoledì 3 giugno; quella gialla per rischio idrico e temporali è invece in vigore fino alle 6 di domani.

Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.