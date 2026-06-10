Maltempo nel Comasco, decine di interventi dei vigili del fuoco: Blevio il comune più colpito

È di circa cinquanta chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco il bilancio della breve ma intensa ondata di maltempo che nella serata di ieri, martedì, ha interessato il territorio provinciale comasco.

Galleria fotografica Il maltempo del 9 giugno a Blevio 3 di 3

A partire dalle ore 22, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente nei comuni di Como, Blevio, Longone al Segrino, Tavernerio, Erba e Canzo. Complessivamente sono stati effettuati 35 interventi per far fronte alle criticità provocate dalle precipitazioni e dal materiale trascinato a valle dall’acqua.

La situazione più delicata si è registrata nel comune di Blevio e nelle sue frazioni, dove diverse colate detritiche hanno raggiunto la Strada Provinciale 583 Lariana, invadendo la carreggiata e creando significativi disagi alla circolazione e ai residenti della zona.

Nonostante le difficoltà, non si segnalano feriti né persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di viabilità sono state portate a termine grazie al lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da uomini e mezzi della Protezione Civile.

Le verifiche sul territorio sono proseguite anche nelle ore successive all’evento meteorologico per accertare eventuali ulteriori criticità e garantire la sicurezza della popolazione.

L’episodio conferma ancora una volta la vulnerabilità di alcune aree del territorio lariano in presenza di precipitazioni intense, soprattutto nei centri abitati affacciati sul lago e caratterizzati da versanti particolarmente ripidi.

Il maltempo nella serata di martedì ha colpito anche la provincia di Varese senza provocare particolari danni.