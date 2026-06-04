Maltempo nel Varesotto, torna l’allerta: temporali e rischio idrogeologico fino a venerdì
I fenomeni più intensi sono previsti tra la serata di giovedì e la notte con rovesci e temporali che potrebbero interessare gran parte del territorio provinciale e le aree di pianura
Torna l’allerta meteo sul Varesotto dopo il maltempo che martedì scorso ha causato disagi in diverse zone della provincia. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali che interessa l’area dei laghi e delle Prealpi varesine a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno.
L’allerta per il rischio idrogeologico è scattata alle 14 di oggi e resterà in vigore fino alle 14 di venerdì 5 giugno, mentre quella per i temporali terminerà alla mezzanotte. Coinvolto anche il Nodo Idraulico di Milano, dove è stata attivata un’allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi fino alle 14 di domani.
Cosa è previsto
Secondo le previsioni meteorologiche, dal tardo pomeriggio sono attese precipitazioni sparse inizialmente sui rilievi alpini e prealpini occidentali, con successiva estensione verso est e interessamento in serata anche delle aree di pianura.
I fenomeni più intensi sono attesi tra la serata e la notte, in particolare sul Nordovest della Lombardia e sull’alta pianura occidentale. Le piogge potranno assumere carattere di rovescio o temporale e risultare localmente persistenti.
I cumuli di pioggia previsti sono importanti: generalmente comprese tra 20 e 40 millimetri in sei ore e tra 30 e 60 millimetri nell’arco di dodici ore. Non si escludono però accumuli localmente più elevati, con punte tra 50 e 70 millimetri in sei ore e fino a 90 millimetri in dodici ore.
Piogge concentrate in poche ore
L’allerta è legata alla possibilità che le precipitazioni intense e concentrate in poche ore possano provocare problemi alla rete idrica minore, innalzamenti dei livelli di torrenti e corsi d’acqua e fenomeni di dissesto localizzato, soprattutto nelle aree montane e prealpine già interessate dalle piogge degli ultimi giorni.
A contribuire all’instabilità saranno anche i venti orientali che tenderanno a rinforzare, soprattutto oltre i 700 metri di quota, dove si disporranno dai quadranti meridionali favorendo ulteriori apporti di umidità.
Le previsioni per venerdì
Per la giornata di venerdì 5 giugno le precipitazioni più organizzate dovrebbero spostarsi rapidamente verso i settori orientali della regione durante la notte, con un progressivo esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata.
Resterà però la possibilità di rovesci e temporali isolati tra il pomeriggio e la serata, soprattutto sulle Prealpi e sui settori di pianura centro-orientali, mentre sul Nordovest lombardo non si escludono fenomeni localmente più persistenti.
In montagna i venti potranno risultare moderati fino alle prime ore del mattino per poi attenuarsi nel corso della giornata. In pianura sono previsti venti deboli variabili, con possibili rinforzi nel pomeriggio e in serata.
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