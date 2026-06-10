Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
La perturbazione, arrivata dalla zona di Borgomanero intorno alle 15.30 di mercoledì 10 giugno, ha attraversato velocemente la bassa provincia. Meno di un'ora di pioggia intensa, grandine e raffiche di vento
Un’ondata di forte maltempo ha attraversato nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno il sud della provincia di Varese, assumendo in alcune zone i caratteri di un vero e proprio nubifragio.
La perturbazione, arrivata dalla zona di Borgomanero, ha cominciato a farsi sentire intorno alle 15.30 e si è mossa rapidamente verso est, abbattendosi sul Gallaratese, su Busto Arsizio e, con particolare violenza, sull’Alto Milanese. Il passaggio della tempesta è stato tanto intenso quanto rapido: in tutto è durato meno di un’ora.
Tra i fenomeni più rilevanti si segnalano grandinate sparse e violente nella fascia compresa tra Cassano Magnago, Gallarate e Somma Lombardo, dove i chicchi hanno imbiancato strade e giardini.
La situazione più critica si è registrata a Legnano, dove la tormenta di pioggia e vento ha provocato la caduta di diversi alberi: secondo le segnalazioni, gli schianti si sono verificati in punti diversi della città.
Cinque minuti di pioggia, grandine e vento: Legnano colpita da una violento temporale
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