Scotch sul volto e maltrattamenti su disabili in un centro diurno di Cassano Magnago: indagini su un operatore socio-assistenziale
L'uomo non potrà esercitare la professione per dodici mesi. Le indagini della Procura di Busto Arsizio, condotte anche con intercettazioni ambientali, ipotizzano reiterate violenze fisiche, verbali e psicologiche ai danni di ospiti con gravi disabilità
Non potrà esercitare la professione di ausiliario socio-assistenziale per i prossimi dodici mesi, né nel servizio pubblico né in forma privata. È la misura cautelare interdittiva notificata lunedì 8 giugno dai carabinieri della stazione di Cassano Magnago a un operatore residente a Tradate, accusato di maltrattamenti continuati ai danni di ospiti di un centro diurno di Cassano Magnago, persone affette da gravi disabilità.
L’ordinanza è stata emessa il 5 giugno dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, Gianmarco Cantalini, su richiesta della Procura. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Flavia Salvatore, si sono basate in particolare su intercettazioni ambientali delle conversazioni e delle comunicazioni avvenute all’interno dei locali della struttura.
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe messo in atto nei confronti degli ospiti disabili reiterate condotte di violenza fisica, ricorrendo a metodi di contenimento sproporzionati rispetto alle esigenze, oltre che verbale e psicologica. In particolare, secondo la prospettazione dell’accusa, l’uomo avrebbe adottato con frequenza atteggiamenti aggressivi e intimidatori, arrivando a compiere atti di violenza fisica come torcere i polsi agli ospiti, colpirli con schiaffi o con cuscinate, o bagnarli con pistole ad acqua. In una circostanza avrebbe anche avvolto del nastro adesivo sul volto di un paziente, coprendogli naso e bocca.
Il provvedimento è una misura cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari: per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.
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