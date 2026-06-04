Manu Chao a Legnano, il 21 luglio suonerà al Rugby Sound Festival

Un nome di caratura internazionale arricchisce il cartellone del Rugby Sound Festival 2026. Martedì 21 luglio sarà infatti Manu Chao il protagonista della manifestazione estiva organizzata, all’isola del Castello di Legnano, da Shining Production e Rugby Parabiago con il patrocinio del Comune di Legnano. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 5 giugno.

Artista simbolo della musica libera e senza confini, Manu Chao è considerato da sempre uno dei riferimenti più importanti della scena rock, folk e alternative mondiale. Prima con i Mano Negra e poi da solista, ha firmato album e brani entrati nella storia della musica contemporanea, influenzando generazioni di musicisti in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha collezionato in Italia concerti memorabili, capaci di richiamare migliaia di spettatori accomunati dalla passione per la sua musica e dai valori che da sempre caratterizzano il suo percorso artistico. Un rapporto speciale con il pubblico italiano che si rinnova anche quest’anno con una serie di appuntamenti destinati a trasformarsi in vere e proprie feste collettive.

Sul palco non mancheranno alcuni dei brani più amati del suo repertorio, da “Mala Vida” a “Clandestino”, passando per “Próxima Estación: Esperanza”, fino ai pezzi dell’ultimo album “Viva Tu”.

«Siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare un artista del calibro di Manu Chao – spiegano gli organizzatori del Rugby Sound Festival –. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto straordinario per la manifestazione e conferma la volontà di proporre al pubblico eventi di qualità internazionale. Manu Chao è un artista capace di unire generazioni diverse attraverso la musica e siamo certi che sarà una serata speciale in una cornice unica come quella dell’Isola del Castello».

Rugby Sound Festival

La line up annunciata finora comprende Tony Pitony il 2 luglio, già sold out in meno di un mese, Madame il 3 luglio, Elio e le Storie Tese il 9 luglio, Subsonica con Casino Royale e Tara il 10 luglio, Finley e Teenage Dream l’11 luglio, Salmo il 16 luglio con Scar e 18K in apertura, oltre agli appuntamenti con “Voglio tornare negli anni ’90” il 4 luglio e la Zarro Night con special guest Il Pagante il 18 luglio.