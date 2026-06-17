Manutenzione verde e sentieri: volontari aziendali ripuliscono la scalinata del “Pittore Ticinese” e la vecchia via per Bregazzana

Un intervento di cura del territorio e senso civico ha permesso di restituire alla piena fruibilità dei residenti e degli escursionisti due storici passaggi pedonali della città. Nel corso del pomeriggio di lunedì, una squadra di 22 volontari composta dai dipendenti della VF International di Stabio, in trasferta oltreconfine per una giornata di cittadinanza attiva, ha completato la pulizia e il ripristino della scalinata intitolata al “Pittore Ticinese” (l’artista Annibale Ticinese) e del sentiero della “Via Vecchia per Bregazzana”.

L’operazione è stata programmata e coordinata per ottimizzare le forze in campo, riuscendo a raddoppiare gli obiettivi iniziali grazie al numero dei partecipanti e all’efficacia dell’intervento.

La pulizia della scalinata

Il lavoro sulla scalinata dedicata ad Annibale Ticinese ha rappresentato la seconda fase di un intervento iniziato circa due settimane fa, quando l’area era stata sottoposta a un’azione di diserbo mirata. Una volta che le erbacce si sono seccate, i volontari hanno provveduto lunedì mattina a estirpare completamente la vegetazione infestante che ne ostruiva i gradini, ripulendo l’intero passaggio pedonale prima di spostarsi sul percorso principale della giornata.

Sistemazione del sentiero per Bregazzana

Il nucleo centrale dell’attività si è poi spostato sulla “Via Vecchia per Bregazzana”, un itinerario molto frequentato da camminatori e appassionati di mountain bike. Qui i volontari hanno lavorato di rastrello per livellare, nei limiti del possibile, le profonde sconnessioni del terreno causate dal forte ruscellamento dell’acqua durante le piogge abbondanti degli ultimi mesi.

Parallelamente, la squadra ha provveduto a una significativa riduzione della vegetazione boschiva e dei rovi che in diversi tratti stavano progressivamente invadendo la carreggiata del sentiero, creando potenziali situazioni di intralcio e pericolo per il transito a piedi o in bicicletta.

L’intervento si è concluso con il ringraziamento formale ai lavoratori della VF International di Stabio, il cui supporto numerico e operativo si è rivelato determinante per accorciare i tempi dei lavori di manutenzione e restituire il decoro ai due collegamenti rionali.