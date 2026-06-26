Marco Magnifico riconfermato all’unanimità alla guida del Fai

Marco Magnifico guiderà il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per altri cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunito mercoledì 24 giugno presso la Cavallerizza di via Carlo Foldi a Milano, lo ha riconfermato all’unanimità alla presidenza. La decisione è arrivata contestualmente all’approvazione del Bilancio 2025, con l’obiettivo chiaro da parte dei vertici di dare continuità alla gestione in una fase strategica di crescita.

Una vita spesa per i Beni italiani

Il legame tra il presidente e la Fondazione è storico e profondo. Magnifico è entrato nel FAI ben 41 anni fa, nel 1985, e ha assunto la massima carica istituzionale il 15 dicembre 2021 succedendo ad Andrea Carandini, dopo aver ricoperto il ruolo di Vicepresidente Esecutivo dal 2010 al 2021. Sotto la sua direzione, l’ente ha consolidato il proprio ruolo come pilastro della società civile nella tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico in tutta Italia.

I numeri record del cinquantesimo

Il rinnovo del mandato arriva subito dopo un anno straordinario per l’istituzione. Il 2025 ha infatti segnato il traguardo dei 50 anni di vita del FAI, celebrato con numeri record che fotografano un radicamento sempre più forte sul territorio nazionale: 320.000 iscritti, una rete che supera i 18.000 volontari e ben 1.200.000 visitatori che hanno scelto di scoprire i 75 Beni aperti al pubblico.

Grandi inaugurazioni e riconoscimenti civici

L’anno del cinquantesimo è stato scandito da momenti istituzionali di altissimo profilo, come il ricevimento formale al Quirinale da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il convegno nazionale «Un civile servizio» ospitato al Teatro alla Scala di Milano. Non sono mancate le azioni concrete sul campo, con ben cinque nuove inaugurazioni da nord a sud della Penisola: il Podere Lovara a Punta Mesco, Villa Rezzola a Lerici, il Casino Mollo ai Giganti della Sila, l’area di Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt sul Massiccio del Grappa e le Case Montana alla Kolymbethra, nella suggestiva Valle dei Templi. A coronamento di questo percorso, la città di Milano, dove la Fondazione è nata, ha conferito al FAI la Grande Medaglia d’Oro nell’ambito dei tradizionali Ambrogini.

Con queste parole Marco Magnifico ha commentato la riconferma: «Vivo questa riconferma – per la quale ringrazio – come l’inizio di una specie di postfazione al racconto del rapporto che dura ormai da 41 anni tra me e il FAI, una lunga e variegata militanza, svolta con una profonda, attiva e costruttiva adesione alle idee e ai princìpi che hanno dato vita alla Fondazione e che consentono il progresso di una istituzione oggi solida e credibile che però è anche un movimento culturale e civile aperto e condiviso dalla parte migliore della società italiana. Se quella culturale e sociale è la sua anima, essa vive ed emana buoni insegnamenti grazie al corpo che le abbiamo costruito attorno e del quale in 50 anni abbiamo continuamente migliorato la prestanza e la salute. Pensando al futuro, sono convinto che gran parte della credibilità di cui il FAI gode possa durare e progredire nel tempo solo se la Fondazione saprà garantire ai suoi Beni aperti al pubblico gli attuali livelli di manutenzione dei dettagli, del sapore, della poesia e delle plurime declinazioni delle peculiarità identitarie che ogni singolo Bene rappresenta nel corpo del Patrimonio a noi affidato. Ed è a questo impegno che vorrei dedicarmi in questo ultimo scorcio di militanza nel FAI, avendo ben chiaro come la manutenzione non debba mai essere affrontata con un atteggiamento passatista, ma con la traduzione in un linguaggio e in pratiche attuali di una tradizione secolare straordinariamente complessa che, per essere rispettata va, prima di tutto, studiata come si studia una scienza. E ora, al lavoro!»