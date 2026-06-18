Marco Melandri e Vanni Oddera portano a Locarno il motociclismo che fa bene al cuore

Freestyle, motocross, Harley-Davidson, Jeep e mototerapia: sabato 20 giugno in riva al Lago Maggiore una giornata di festa e solidarietà

Il rombo di centinaia di moto darà il via a una delle manifestazioni benefiche più spettacolari dell’estate ticinese. Sabato 20 giugno, dalle 10:00 alle 23:00, Largo Zorzi ospiterà Salta la cena 2026: una giornata di festa, solidarietà e intrattenimento che porterà sul lungolago di Locarno alcuni tra i protagonisti più conosciuti del motociclismo e del freestyle internazionale.

Organizzata da Rewind Project in collaborazione con Ribo Solutions, Officina 989, K21 e Harlake, la manifestazione unirà spettacolo, inclusione e beneficenza attraverso un ricco programma di attività dedicate a tutte le generazioni.

L’ingresso all’evento e a tutte le attività della giornata sarà gratuito.

La manifestazione prenderà il via alle 10:00 con il motoraduno Harley-Davidson organizzato da Harlake. Mezz’ora più tardi sarà la volta dell’autoraduno Jeep del Jeep Club Switzerland, che porterà a Locarno decine di equipaggi provenienti dalla Svizzera e dall’Italia. Fin dalle prime ore della giornata il pubblico potrà inoltre assistere a spettacoli, musica dal vivo, animazione e attività dedicate alle famiglie e ai più piccoli, trasformando il lungolago in un grande villaggio della solidarietà aperto a tutti.

Campioni, spettacolo e adrenalina

Ad arricchire la manifestazione saranno alcuni dei nomi più conosciuti del motociclismo e del freestyle europeo.

Tra gli ospiti attesi figurano Marco Melandri, ex pilota MotoGP e Superbike e testimonial dell’evento; Vanni Oddera, ideatore della celebre mototerapia, Massimo Bianconcini, tra i rider freestyle più titolati d’Europa, Francesco Buetto, Lele Freestyle e lo stuntman Samuele Colombo, protagonista di spettacolari esibizioni Harley-Davidson.

Dalle 11:00 il palco si animerà con la musica live dei Mighty Mobile, mentre alle 13.00 il programma entrerà nel vivo con il primo grande stunt show Harley-Davidson di Samuele Colombo.

Alle 14:00 il pubblico potrà assistere al primo spettacolo di freestyle motocross e mototerapia, uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione. Salti mozzafiato, evoluzioni spettacolari e momenti di grande emozione vedranno protagonisti Vanni Oddera, Massimo Bianconcini, Francesco Buetto e Lele Freestyle.

Alle 14:30 partirà inoltre il tradizionale motogiro Harley-Davidson, mentre alle 15:30 spazio all’intrattenimento con l’esibizione del gruppo SDDS Country.

L’adrenalina tornerà protagonista alle 17:00 con il secondo show di freestyle motocross e mototerapia, impreziosito dalla partecipazione speciale di Marco Melandri.

Alle 18:00 sarà invece il momento dell’atteso stunt show motociclistico di Officina 989, destinato a chiudere il programma pomeridiano con un concentrato di tecnica, spettacolo ed emozioni.

Per tutta la giornata non mancheranno animazione per bambini, spettacoli di giocoleria, musica e intrattenimento, offrendo alle famiglie un’occasione unica per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione.

La Mototerapia: quando lo sport diventa inclusione

Tra i momenti più significativi della giornata spicca la mototerapia, il progetto ideato da Vanni Oddera che da anni porta sorrisi ed emozioni a bambini e ragazzi con disabilità o situazioni di fragilità.

Attraverso il mondo delle due ruote, la mototerapia dimostra come lo sport possa diventare un potente strumento di inclusione sociale, abbattendo barriere e creando esperienze capaci di lasciare un segno profondo nelle persone coinvolte.

Una manifestazione che unisce spettacolo e solidarietà

«Salta la Cena rappresenta un importante messaggio di solidarietà e responsabilità collettiva. Una manifestazione capace di unire sport, spettacolo, divertimento e sensibilità sociale, contribuendo a rafforzare il senso di comunità», dichiara Claudio Franscella, vicesindaco di Locarno e capo dicastero Sport.

L’intera giornata sarà aperta gratuitamente alla popolazione. Il cuore solidale della manifestazione sarà però rappresentato dalla raccolta fondi a favore di Edela, associazione impegnata nel sostegno agli orfani di femminicidio e alle famiglie affidatarie attraverso progetti concreti di accompagnamento, assistenza e supporto.

Una cena benefica sotto le evoluzioni dei campioni

Alle 20:00 prenderà il via il momento più emozionante e coinvolgente della giornata: la grande cena benefica Salta la cena, aperta a tutti coloro che desiderano sostenere concretamente la raccolta fondi a favore di Edela.

I partecipanti ceneranno mentre i protagonisti del freestyle motocross si esibiranno in evoluzioni spettacolari sopra l’area dell’evento, regalando l’emozione di vedere i rider volare a pochi metri dai tavoli e dal pubblico.

Protagonisti dello show serale saranno Vanni Oddera, Massimo Bianconcini, Francesco Buetto e Lele Freestyle, affiancati dalla presenza di Marco Melandri, ospite d’onore della manifestazione. Una combinazione unica di spettacolo, adrenalina e solidarietà che renderà la serata un momento indimenticabile.

Uno dei momenti più attesi sarà l’asta benefica dei campioni, che metterà all’incanto alcuni cimeli esclusivi del mondo dello sport e del motociclismo.

Pezzo forte dell’asta sarà un prestigioso casco autografato da Marco Melandri, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, Vanni Oddera, Massimo Bianconcini, Francesco Buetto, Diego Manenti e Lele 321, una rarità destinata ad attirare l’interesse di collezionisti e appassionati.

Saranno inoltre messe all’asta una maglia ufficiale dell’Inter firmata dai campioni nerazzurri e una maglia della Nazionale Svizzera autografata dai protagonisti della selezione rossocrociata.

«L’obiettivo della manifestazione non è soltanto offrire intrattenimento e spettacolo, ma soprattutto raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico verso una causa che merita attenzione e sostegno concreto», sottolinea Giacomo Coppola, ideatore di Rewind Project e promotore dell’iniziativa.

Come partecipare alla cena benefica

La partecipazione alla manifestazione durante tutta la giornata è gratuita.

La prenotazione è richiesta unicamente per la cena benefica delle ore 20.00.

Per partecipare alla cena delle ore 20.00 è possibile:

• contattare Giacomo Coppola al +41 76 463 46 35

• scrivere a rewindprojectch@gmail.com

• visitare www.rewindproject.ch

• utilizzare il QR code presente sul materiale promozionale

• iscriversi presso l’infopoint della manifestazione fino a esaurimento posti

Il programma della giornata

10.00 – Apertura manifestazione e Motoraduno Harley-Davidson by Harlake

10.30 – Autoraduno Jeep by Jeep Club Switzerland

10.30 – Animazione e spettacoli per bambini

11.00 – Musica live con Mighty Mobile

13.00 – Stunt Show Harley-Davidson con Samuele Colombo

14.00 – Freestyle Motocross e Mototerapia

14.30 – Partenza Motogiro Harley-Davidson

15.30 – Esibizione SDDS Country

17.00 – Secondo show di Freestyle Motocross e Mototerapia con Marco Melandri

18.00 – Stunt Show motociclistico by Officina 989

20.00 – Cena benefica, spettacolo Freestyle Motocross, Asta Benefica dei Campioni e DJ Set